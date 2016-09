KUVATAIDE Susanna Majuri: Get out of the water, dear 25.9. saakka Galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20. Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Vesi on ollut läsnä Susanna Majurin (s. 1978) taiteessa niin kauan kuin muistan. Ensin se hallitsi pohjoisilla merillä otettuja maisemia, kuvia majakoista ja arvoituksellisista, veden partaalla olevista rakennuksista. Myöhemmin veden pinta nousi tai kamera sukelsi sen alle. Seurasi tilallisesti häilyviä, vääristyneitä ja virtaavia näkyjä, kuin dokumentteja siitä miltä unien sanotaan näyttävän.

Sadunomaisen kauniit ja kiehtovasti toteutetut teokset nostivat Majurin suomalaisen nykysurrealismiin kärkeen ja veivät hänet myös kansainvälisille areenoille.

Siksi hänen uudet valokuvansa yllättävät. Vesi hallitsee edelleen, nyt syvänä, synkkänä ja ahdistavana. Turkoosin sävyissä liidelleet merenneidot ovat vaihtuneet kalpeisiin, musteen kaltaiseen aineeseen vajoaviin hukkuviin.

Esillepanon ankaruus korostaa teosten viestiä. Tämä ei ole enää surrealistista leikkiä, tämä on kuin pahaa unta.

Veteen viitataan usein muistin, unohduksen ja alitajuisen vertauskuvana. Saattaa olla, että Majuri työstää näissä teoksissa jotain henkilökohtaista, jotain joka kenties juontaa hänen lapsuutensa kokemuksiin. Yhtä hyvin voi olla, että hän kokee veden omimmaksi olotilakseen ja haluaa edetä yhä syvemmälle, kaikkeen tietoiseen, tiedostamattomaan ja myyttiseen, mitä vesi mukanaan kantaa.

Siihen kuuluu myös taiteen historia, jota nämäkään teokset eivät pääse pakoon. Kaukaa mustan veden ja hukkuvien takaa kuultaa Ophelia, (1852), pre-rafaeliitti John Everett Millaisin tunnetuin teos.