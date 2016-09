Poets of the Fall Jäähallin Black Boxissa

Aivan encoreiden loppupäässä soitettu Lift on Poets of the Fallin parhaita biisejä. Yleisö ottikin sen vastaan nyrkkiä puiden. Kappale kuitenkin kuulostaa myös edelleen siltä, kuin yhdistettäisiin nyky-Amorphikselle tyypillistä kitaraa HIM-henkiseen laulumelodiaan ja kaadettaisiin kokonaisuuden päälle kevytcolaa.

Poets of the Fall aloitti samana päivänä julkaistun Clearview-levynsä kiertueen komeasti Helsingin jäähallista, ja bändin nauttiman sukseen yhteydessä lienee nykyään asiaankuuluvaa mainita, että työtä on tehty ja menestys ansaittu.

Huono yhtye Poets of the Fall ei olekaan – se tuo harkitun hienoisina annoksina tummia kevytgoottielementtejä hiukan samanlaiseen radioiden yleispoprockiin, jolla Sunrise Avenue niittää kunniaa. Ei siitä innostua jaksa, mutta on helppo ymmärtää, kuinka se osuu makuhermoon ympäri maailmaa.

Mikä bändissä harmitti livenä oli sen mitäänsanomaton naapurinpoikamaisuus. Laulaja Marko Saareston jutustelut kovasta työstä ja hyvästä tunnelmasta kuulostivat kaikessa sympaattisuudessaankin jonkin firman vuosikatsaukselta.

Onneksi bändi sentään käytti esimerkillisesti esiintymisaikansa lähinnä ruoskien kappaleen toisensa jälkeen ilman enempiä puheita saati välisooloja tai huudatuksia.

Poets of the Fallilla on vyöllään jo useampi kappale, jotka voivat tarttua radiosta korvamadoiksi – sellaisten teko on arvostettava taito. Mutta kun puhutaan rockin soittamisesta, jopa keskitien keskelle sijoittuvaksi kutsuttu Softengine vaikutti Jäähallissa hetkeä aiemmin rajummalta lavayhtyeeltä.