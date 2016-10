Draama Café Society Ohjaus Woody Allen. Pääosissa Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively. 96 min. K12. ★★★

Woody Allen on mittavan uransa aikana poistunut jo useitakin kertoja kotikaupungistaan New Yorkista.

Tällä kertaa ekskursion kohteena on Los Angeles, ja ajankohta on 1930-luku eli Hollywoodin studioiden kulta-aika.

Päähenkilö Bobby, nuori juutalaispoika New Yorkista, lähtee kokeilemaan onneaan länsirannikolle, jossa hänen enonsa työskentelee tähtitehtaan ytimessä.

Elegantin yksinkertainen juoni rakentuu kolmiodraamalle: Bobby ihastuu enonsa sihteeriin Veronicaan eli Vonnieen, jolla on salasuhde enon kanssa.

Aikanaan Bobby palaa New Yorkiin ja menee naimisiin toisen Veronican kanssa. Elokuva jakaantuu kahteen osaan, Los Angelesiin ja New Yorkiin.

Helppo arvata, että Allenin vaakakuppi kallistuu selvästi New Yorkin puolelle, sillä Los Angeles on lopulta aika ontto kaupungiksi, ja ”elokuva-ala tylsä ja armoton” kuten Bobby toteaa palatessaan kotikaupunkiinsa.

Allenin taito on saada näyttelijät kotiutumaan rooleihinsa, ja Café Societyn henkilöiden seurassa on helppo viihtyä kuten he itsekin elokuvassa tekevät.

Joukossa on vain yksi kusipää, Bobbyn gangsteriveli, mutta kaikki muut ovat toisilleen enimmäkseen ystävällisiä. Edes Bobbyn ja enon välille ei synny riitaa. Toisen on vain petyttävä.

Hollywoodin ”armottomuus” on elokuvassa pelkkää taustahälyä, kuten myös lukemattomat tähtien nimet.

Kaikesta miellyttävyydestään huolimatta Café Society ei oikein päädy mihinkään.

Se on ehkä pohjimmiltaan Allenin rakkaudentunnustus kahdelle kaupungille, joista toinen on enemmän välttämättömyys kuin aito rakkaus – kuten Bobbyn jälkimmäinen Veronica.

Elokuva on viehättävimmillään kohtauksissa, joissa Vonnie esittelee Los Angelesin tavallisempaa puolta.

New York -hehkutukset ovat Allenia tutuimmillaan, mutta toki niitäkin on aina kiva katsoa.

Elokuva saa erityisen silauksen kuvaajalegenda Vittorio Storarolta, joka nostaa Allenin realismin uudelle tasolle. Allen tekee seuraavaakin elokuvaansa Storaron kanssa.

Mark Zuckerbergin roolista tuttu Jesse Eisenberg omaksuu allenmaisen yksitotisuuden, melkein tylsyyden, Bobbyn roolissa. Kristen Stewart laajentaa jälleen näyttelijänkuvaansa Vonniena, joka on oikeastaan elokuvan kiinnostavin hahmo.