Draama. Farmi – Orwellin eläinidylli. Kantaesitys Ryhmäteatterissa. Konsepti Sinna Virtanen, Linda Wallgren, Juha Hurme ja Henriikka Tavi. Ohjaus, dramaturgia ja esitysdramaturgia Linda Wallgren ja Virtanen, tekstimateriaalit Virtanen, Wallgren ja näyttelijät. Säveltäjä Tuomas Skopa, lavastaja Kaisu Koponen, valo- ja videosuunnittelija Ville Mäkelä, äänisuunnittelija Jussi Kärkkäinen, pukusuunnittelija Ninja Pasanen. Näyttämöllä Joanna Haartti, Joel Mäkinen, Samuli Niittymäki, Milla-Mari Pylkkänen ja Tiina Weckström. ★★★★★

Miksi ihmiset haaveilevat helpoista vastauksista vaikeisiin kysymyksiin ja vajoavat nostalgiaan tulevaisuuden suunnittelemisen sijaan? Ryhmäteatterin Farmi onnistuu tiivistämään nykyihmisen turvan ja varmuuden kaipuun puhuttelevalla tavalla ja ehdottamaan, mikä voisi auttaa.

Farmi on poliittinen, mutta onnistuu myös kuvaamaan ongelmia, joihin poliittisen taiteen tekijät törmäävät.

Linda Wallgrenin, Juha Hurmeen, Sinna Virtasen ja Henriikka Tavin konseptista syntynyt Farmi kuvaa myös poliittisen taiteen vastaanottamista.

Farmilla aika on pysähtynyt. Ollaan Tšehovin Kirsikkapuistosta, Shakespearen Kesäyön unessa ja Liisa Ihmemaassa -sadun Kanin teekutsuilla. Eletään Päiväni murmelina -elokuvaa tai ikuista Big Brotheria.

Jokainen päivä aloitetaan aina samalla tavalla. Päivän lehti saapuu, surautetaan smoothie, asetutaan farmin määräilijän ( Tiina Weckströmin ) ympärille kuulemaan George Orwellin Eläinten vallankumousta. Seinällä roikkuvat kuvat esi-isistä, niistä joita Orwell teoksessaan kuvaa. Esityksessä elää jonkinlainen toive siitä, että Orwellin tarina edelleen selittäisi maailman.

Kyse on nykypäivän allegoriasta: farmin eläimet elävät ihan hyvin, he ovat systeemin pärjääjiä. Toki heillä on kaikilla omat tapansa elää. Samuli Niittymäen esittämä Kissa on itsetuhoinen, melankolinen älykkö, joka on halvaantunut muiden kokemusta tuskasta eikä kykene toimimaan. Joanna Haartin Kana paljastuu aikamoiseksi narsistiksi, Lammas (Joel Mäkinen ) on pedantti porvari ja Poni ( Milla-Mari Pylkkänen ) haaveilee.

Kukin heistä esittää yleisölle oman elämänfilosofiansa ja oman maailmankatsomuksensa. Jonkin mielestä maailma on pannukakku, toisen mielestä sotkan muna.

Hallitsevatko tarinat heitä vai he tarinoita? Mikä on tarinamme sosialismista? Mikä on tarinamme uusliberalismista? Mitä eroa on totuudella ja tarinalla? Miksi näemme eläimet symboleina? Jos kaikki aina esitetään hyvän ja pahan taisteluna, onko meillä mahdollisuutta nähdä ikinä mitään toisenlaista maailmaa?

"Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset” toimii eräänlaisena taustatietona esitykselle, jossa ei niinkään keskitytä siihen, että sika pitää valtaa, vaan siihen, miten farmin muut eläimet toimivat; miten he asettuvat toisiaan vastaan ja millaisia strategioita keksivät selviytyäkseen. Sika (Weckström) pitää valtaa, koska hänellä on se iso tarina, jota kaikki uskovat.

Farmi on kuin taidetta ja politiikkaa yhteen kutova essee, vilpitöntä teatterileikkiin heittäytymistä ja samalla kaikkien illuusioiden ja tarinoiden vallan analyysia. Samalla esitys on tunnelmaltaan hauras, levollinen ja hyvin herkkävireinen.

Äänet ja musiikki tuntuvat heittävän kokonaisuuteen aina oman kommenttinsa. Näyttämön karhunpäät, hevosprojisoinnit ja taianomaisesti tilaa nuolevat valot luovat vahvoja kuvia.

Lopussa yksi näyttelijöistä alkaa luetella farmin sääntöjä monotonisesti, mutta puhe lipsahtaa nonsenseksi. Vuodatus muistuttaa kielen mahdollisuuksia tutkivaa nykyrunoa. Se luo vapauttavan tunnelman. Aivan kuin pieni lipsahdus muuttaisi koko farmin elämän suunnan.

Vanhasta ei löydy ratkaisua, vaikka vanhaa ei saa eikä voi unohtaa. Täytyy kurottua kohti tuntematonta.