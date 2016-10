Mona Hatoumin näyttely tarjoaa sekä raastavia tunteita että visuaalisia iloja – ”Kiasman ylimmän kerroksen sali ei ole aikoihin näyttänyt näin hyvältä”

Kuvataide. Mona Hatoum 26.2. saakka Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti 10–17, ke–pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17.

Kiasman liepeillä ilta-aikaan liikkuva ei voi olla huomaamatta punaisena hehkuvaa neonvaloa museon ylimmän kerroksen näköalaikkunassa. Kyseessä on brittitaiteilija Mona Hatoumin teos Hot Spot (2013), joka monestakin syystä on valikoitunut hänen laajan näyttelynsä tunnuskuvaksi.

Roni Rekomaa

Sanapari ”hot spot” tarkoittaa kuumaa paikka, poliittista tai sotilaallista kriisipesäkettä. Hatoumin käsissä sanoista on muotoutunut suuri teräksinen pallokartta, johon mantereet on piirretty punaisella neonputkella. Teos muistuttaa, ettei kriisejä ole ainoastaan Lähi-Idässä, vaan koko planeetta on jatkuvassa tulehdustilassa. Lisäksi sen terveyttä uhkaa toinen ihmisen aiheuttama kuume, ilmaston lämpeneminen.

Poliittisten konfliktien ja väkivallan uhan herättämä pelko ja ahdistus sekä tietoisuus elämän hauraudesta toistuvat Hatoumin teoksissa. Vaikka hän usein käsittelee omaan historiaansa liittyviä tilanteita ja tunteita, hän onnistuu usein nostamaan kokemuksensa yleiselle tasolle ja jakamaan ne katsojan kanssa.

Mona Hatoum on tavallaan kaksinkertainen pakolainen. Hän syntyi Beirutissa 1952 palestiinalaisperheeseen, joka oli paennut Israelista Libanoniin. Kun hän oli lomamatkalla Lontoossa 1975, Libanonissa syttynyt sisällissota esti häntä palaamasta kotiinsa. Sota kesti 15 vuotta.

Lontooseen asettunut Hatoum käsitteli jo varhaisissa teoksissaan pakolaisuuteen ja kulttuuriseen ulkopuolisuuteen liittyviä kokemuksiaan. Näyttelyssä on esillä dokumentteja väkevistä performansseista, jotka kertovat muun muassa siitä, millaista oli olla nuori palestiinalainen Margaret Thatcherin Britanniassa.

1980-luvulla toteutetut performanssit loivat perustan Hatoumin myöhemmille teoksille. Niistä ovat peräisin hänen taiteensa vahva ruumiillisuus sekä viittaukset ihmisoikeuksien ja perusvapauksien rajoittamiseen, valvontaan, tarkkailuun ja vangitsemiseen.

Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Hatoum ei ole uusi tulokas nykytaiteen kentässä. Jo ARS 95 -näyttelyssä esillä ollut Light Sentence (1992) nähdään nyt toistamiseen Suomessa. Huoneen kokoinen installaatio on verkkolokerikoista rakennettu ”vankila”, jonka keskellä liikkuva valo heittää seinille synkkiä varjoja.

Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Sarja pieniä metallivitriiniin suljettuja lasiesineitä teoksessa Natura Morta (2012) on toisella tavalla ironinen. Lumoavan kauniit esineet ovat vähemmän viehättäviä, kun huomaa niiden saaneen muotonsa käsikranaateista.

Moni teoksista perustuu huonekaluihin ja kodin käyttöesineisiin, joita muuntelemalla Hatoum saa aikaan epämiellyttäviä mielikuvia vaarallisista paikoista ja tilanteista. Teräksisen pyörätuolin kädensijat ovat terävät kuin veitset. Korviin käyvä särinä hallitsee teosta Koti (1999), jossa sähkövirta yhdistää keittiötarvikkeet.

Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Minimalismin viileä ankaruus on oleellinen osa Hatoumin kuvakieltä, mutta vain välineenä usein kolkkojen tunteiden ilmaisemiseen. Geometriset perusmuodot antavat hänen teoksilleen lujan rakenteen ja kytkevät ne samalla länsimaisen, käsitteellisesti painottuneen kuvanveiston kehykseen.

Raastavien tunteiden ja vahvojen mielikuvien vastapainoksi näyttely tarjoaa paljon visuaalisia iloja. Esimerkiksi Kiasman ylimmän kerroksen suuri sali ei ole aikoihin näyttänyt näin hyvältä. Suuret, eri materiaaleista valmistetut teokset ovat mielekkäässä vuoropuhelussa keskenään ja tekevät toisensa näkyviksi sekä muodon että sisällön tasolla. Näyttelyn koonneet Christine van Assche ja Marja Sakari ovat tehneet erinomaista työtä.

Lue myös Mona Hatoumin kesällä 2016 julkaistu haastattelu, jossa hän kertoo oman tarinansa.