Kuvataide Nykyaikaa etsimässä 8.1. saakka Emmassa (Ahertajantie 5, Tapiola). Ti, to 11–18, ke, pe 11–19, la, su 11–17.

Maailma on mutkikas paikka.

Ihmettelen kanadalaisen David Altmejdin (s. 1974) mittavaa teosta Kiertorata (2012). Espoon modernin taiteen museon Emman juhlanäyttelyn avaava teos voisi olla kolmiulotteinen esitys maailmanpolitiikasta tai elämästä mikroprosessorin sisällä. Valossa kimalteleva kokonaisuus on täynnä kiehtovia ja yllättäviä yksityiskohtia.

Museonjohtaja Pilvi Kalhaman johdolla toteutettu Nykyaikaa etsimässä kokoaa yhteen 22 taiteilijan teoksia. Kyseessä on ensimmäinen laaja kansainvälinen nykytaiteen näyttely Emman kymmenvuotisessa historiassa.

Nimensä näyttely on lainannut Olavi Paavolaisen vuonna 1929 ilmestyneeltä esseekokoelmalta, jossa kirjailija sukeltaa hurmioituneena maailmansotien väliseen Eurooppaan ja kuvaa modernin maailman syntyä.

Kalhama löytää Paavolaisen kirjoituksista yhtymäkohtia omaan aikaamme, jonka suuria murroksia ovat esimerkiksi ihmisen muuttunut suhde sekä itseensä että muihin lajeihin. Päällimmäisenä on kuitenkin digitaalinen maailma, tiedon loputon ja välitön saatavuus, mistä neonvaloista ja höyryvetureista häikäistynyt Paavolainen ei osannut nähdä edes unta.

Näyttely jakautuu kolmeen toisiinsa punoutuvaan teemaan, jotka käsittelevät minuuden määrittelyä, digitalisoituvaa maailmaa sekä ihmisen suhdetta luontoon. Käytännössä teokset asettuvat pitkälle ja polveilevalle janalle, jonka toisessa päässä on täydellinen virtuaalisuus, toisessa äärimmäinen ruumiillisuus.

Yksi virtuaalisuuden edustajista on tšekkiläissyntyisen Harun Farockin (1944–2014) vaikuttava videoteos Serious Games (2010). Moniosainen teos kertoo amerikkalaissotilaiden kouluttamisesta aavikkosotaan videosimulaattorien avulla.

Ari Karttunen

Asteikon ruumiillisimmassa päässä ovat belgialaisen Berlinde de Bruyckeren (s. 1964) kaksi pinoa teurastettujen hevosten nahkoja. Pääasiassa huovasta ja vahasta valmistetut veistokset ovat kuoleman kuvia, samanaikaisesti kauniita ja kuvottavia. Ne pysäyttävät ajattelemaan kokonaista teollisuuden haaraa, joka perustuu toisten eläinlajien hyväksikäyttöön.

Ääripäiden väliin mahtuu paljon. Innostuin brittiläisen Jonathan Monkin (s. 1969) ”elämäkerrallisesta” teoksesta My Life Within the Lives of Others II (2014), jossa taiteilija antaa keräämilleen esineille mainion käsitteellisen kierteen. Teoksen materiaalina ovat hassut kalenteripyyhkeet.

Ari Karttunen

Sen sijaan en innostunut lainkaan seiniin teipatuista kysymyksistä, joiden näkemistä ei voi välttää ja jotka johdattelevat ja jopa latistavat katsomiskokemusta. ”Mitkä ovat tämän päivän turhakkeita ja mikä niiden merkitys arjessamme on?” kysyy teksti Monkin teoksen vieressä. Haluaisin antaa katsojien lukea teoksen kulttuurisia kerrostumia omalla tavallaan.

Kansainvälisen taiteilijajoukon suomalaisista mieleeni tarttuivat Antti Laitisen (s. 1975) nikkaroimat puut, joille Emman betoniarkkitehtuuri tarjoaa oivallisen kontrastin. Artor Jesus Inkerön (s. 1989) videoinstallaatio Flexer (2016) käsittelee nykyään yleistä kehon muokkaamista joko oman tai omaksutun ihannekuvan mukaiseksi.

Runsaan ja monipuolisen, vaikkakin myös tasoltaan vaihtelevan näyttelyn mieleenpainuvin teos on ranskalaisen Camille Henrot’n (s. 1978) videoteos Grosse Fatigue (2013). Venetsian biennaalissa ansaitusti palkittu teos on vangitseva esitys maailman ja elämän synnystä kerrottuna tämän päivän kuvakielellä ja uusimman tietotekniikan keinoilla.

Viimeistään Henrot’n teoksen kohdalla Emman nykyaikaa etsivä näyttely saa aiheestaan lujan otteen.