Kuvataide Noora Schroderus: Home Decor 23.10. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Gallerian seinällä on kappale laatoitettua lattiaa, ryppyistä kuin märkä tiskirätti. Vieressä on valokuva suurisilmäisestä kääpiövinttikoirasta, jonka ahtautuminen nukkekotiin on aiheuttanut kaaoksen.

Seuraavassa huoneessa on sarja abstrakteja piirustuksia, joiden materiaaleina on ihmisen karvoitusta sekä kaksi kipsiin valettua öljymaalauksen kopiota.

Noora Schroderuksen (s. 1982) näyttely näyttää ensi silmäyksellä hajanaiselta, liian moneen suuntaan avautuvalta. Eri aiheisia ja eri tavoin toteutettuja teoksia yhdistävät linkit paljastuvat kuitenkin nopeasti.

Näyttelyn lähtökohtia ovat olleet taiteilijan koti ja hänen oma kehonsa.

Modernismin ihanteilla leikittelevä lattiareliefi Valkoinen neliö (2016) on valos hänen keittiönsä lattiasta, vinttikoiran epämukava maja hänen lapsuutensa nukkekoti. Kaulakorun Toisto (2011–16) hän on tehnyt omasta karvoituksestaan.

Taidolla toteutettu kokonaisuus tarkentuu sen kauttaaltaan läpäisevän naisnäkökulman ohella kysymyksiin nykyihmisen suhteesta kotiinsa ja kehoonsa.

Modernismin lisäksi Schroderus piikittelee kaikkialle ulottuvaa sisustusvillitystä parilla oikeaoppisella, mutta samalla täysin vinksahtaneella huonekaluverhoilulla.

Kehon karvoituksesta tehty piirustussarja puolestaan johdattaa meidät pohtimaan esimerkiksi suhdettamme henkilökohtaiseen hygieniaan ja niin yleiseen haluumme muokata kehoamme kulloinkin vallitsevien ihanteiden mukaiseksi.