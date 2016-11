Perjantaina oli tilaisuus katsastaa kaksi Pohjoismaiden kuumimpiin pop-vientinimiin lukeutuvaa artistia samalla lavalla, kun kotimainen Alma sekä tanskalainen Mø esiintyivät loppuunmyydyssä Circusissa.

Mø eli Karen Marie Ørsted on tehnyt viime vuosina valtavan määrän jalkatyötä keikkailtuaan ahkerasti ympäri maailmaa kasvattaen suosiotaan, jonka perustana on Major Lazer -yhtyeen kanssa syntynyt dancehall-pop-hitti ja Spotifyn historian toiseksi soitetuin kappale, konsertin hurmiollisesti päättänyt Lean On.

Thomas Skou

Uuttera työ näkyi ja kuului Møn ja tämän yhtyeen loistavassa esityksessä. Tuntui siltä, ettei päivän listapopmusiikkia pystyisi klubiolosuhteissa juuri upeammin esittämään.

Yhtyeen oivaltava soitto ja notkeat sovitukset kruunasivat Ørstedin tulkinnan, heittäytymisen ja energisyyden. Kun on tykittänyt Roskilden pääesiintyjänä, Helsingin suurimpiin lukeutuvan klubitilan nuorison lietsonta lienee helpompi voitto.

Tuoreempien hittien kuten Final Songin ja Kamikazen jatkoksi Mø repertuaari huutaa jo uutta materiaalia. Kahden ja puolen vuoden takaisen albumin kappaleet alkavat kuulostaa osin verettömiltä, joten illan piristykseksi yhtye lainasi Major Lazerin ja Justin Bieberin Cold Wateria sekä esitti neljä tasapainoista uutuutta (On & On, Riot Gal, All I Do ja True Romance).

Karma-hitillään pian 17 miljoonaa Spotify-soittoa keränneen 20-vuotiaan Alman esityksestä paistoi läpi, että nyt on lähdetty tekemään kansainvälisen levytyssopimuksen jatkoksi ulkomailla noteerattavan isoa keikkatuotantoa: lavalla heilui laulajan kaksoissiskon, taustalaulaja-dj Annan lisäksi teatraaliset kolme sähkörummun paukuttajaa.

Avauskappaleessa ja tuoreessa hitissä Dye My Hairissa keltatukkaisen Alma Miettisen laulu soi maneerisesti, mutta vaikutelma parani konsertin edetessä laulajan pelottoman heittäytymisen myötä. Alma lauloi riittävän hyvin, joka mediaseksikkyyden jatkoksi takasi aseman illan toisena täysivaltaisena tähtenä.

Huomionarvoista oli vaikutelman vahvuus, joka hyvitti pienet tyylivirheet. Hieman 90-lukulaisittain soivasta konepohjaisesta soulpopista listoja hallitseviin trooppisiin soundeihin vaihdellut show suuntaa seuraavaksi Lontooseen, Pariisiin ja Berliiniin.

Maaliskuussa Almalla on luvassa on alan suurimpiin lukeutuva festivaali, SXSW Teksasissa. Tulossa olevaa albumia on äänitetty Yhdysvalloissa.