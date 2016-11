Lontoo

Väriä, vauhtia ja vallattomuutta ei esityksestä puuttunut, kun Saara Aalto nousi tällä viikolla X Factor -yleisön eteen Britanniassa. Päinvastoin: sitä oli jopa niin paljon, että tuomariston pomo Simon Cowell varoitteli huomaavaisesti suomalaislaulajaa.

”Se oli fantastisen kahjoa, mutta sinun on varottava, ettei sinusta tule sätkynukkea. Peruukkisi ja asusi olivat suorastaan naurettavia”, Cowell sanoi hymyillen.

”Pidän eniten siitä, että sinä itse olet kahjo. Ole varovainen. Tällä viikolla huomio oli liikaa asusteissa.”

Aalto oli pukeutunut japanilaiseen kimonoon ja hiuslaitteeseen. Hän esiintyi värikkäiden päivävarjojen loisteessa, ja niiden takaa paljastui panssarivaunu, jonka tykin päällä laulaja istui. Loppupuolella Aalto katosi silhuetin taakse, ja varjokuva paljasti kuinka hän vähensi vaatteitaan.

Kaikki tämä tuli tarpeeseen, sillä tämän viikon kappalevalinta oli Saara Aallolle turhan vaatimaton. Tyttöbändi Girls Aloudin hitti Sound of the Underground ei anna juurikaan tilaa monipuolisuudelle tai revittelylle, vaan etenee varsin monotonisesti.

Aallon lauluesitys oli totutun vakuuttava ja varma, mutta vain biisin alussa ja lopussa hän sai mahdollisuuden esitellä todellisia kykyjään.

Tämän huomioi myös tuomari Nicole Scherzinger:

”Esitys oli tyrmistyttävän eriskummallinen. Alku oli aivan eeppinen, laulusuoritukseltaan vaativa ja teknisesti vaikea. Mutta en pitänyt kappalevalinnasta. Sinä olet isompi kuin tämä kappale.”

Tämän viikon sensaatio oli räppäri Honey G, joka on tähän saakka sinnitellyt mukana vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Keskiluokkaisen lähiöräppärin yleisösuosio on vankka, ja illan esitys osoitti, että hänessä on ihan oikeasti ainesta finaalikolmikkoon.

Hiphop-duo Kriss Krossin isoin hitti Jump oli sopiva kappalevalinta, jonka avulla Honey G laittoi bileet pystyyn. Yleisön suosionosoituksista ei ollut tulla loppua, ja tuomaristo oli täysin myyty.

”Tämän vuoksi ohjelman nimi on X Factor, yllätystekijä”, vaahtosi Simon Cowell esityksen jälkeen. ”Paperilla tämän ei pitäisi toimia, mutta jälleen kerran vain paransit esitystäsi.”

”Sait koko talon polvilleen tänään. Olet ansainnut kunnioitukseni, kaikki tekemäsi työ maksaa nyt itsensä takaisin. Tuo oli hullua”, riemuitsi Nicole Scherzinger.

Tänä viikonloppuna X Factorissa on mukana kahdeksan kilpailijaa, joista yksi putoaa sunnuntain tuloslähetyksessä. Esityksen perusteella ilmeisin tippuja on Ryan Lawrie, joka on jo useana viikkona joutunut karsimaan.

Tämän viikon näytöt eivät hänen asemiaan parantaneet. Tulinen rock’n’roll-klassikko Twist & Shout väjähtyi hänen käsittelyssään konemaiseksi tulkinnaksi.

Saara Aallolle pari viime viikkoa ovat olleet suotuisia, sillä hän on päässyt suoraan yleisöäänillä jatkoon. Toivottavasti näin käy myös tällä viikolla, sillä lopullisen päätöksen viikon putoajasta tekee tuomaristo.

Tuomariston armoilla voi käydä miten tahansa. Viikko sitten nähtiin, että laulu- ja esiintymiskyvyt eivät välttämättä ratkaise siinä pelissä. Kotiin joutui lähtemään Louise Gifty, joka oli tämän vuoden kilpailijoista taidokkaimpia.