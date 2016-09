Jännitys The Ones Below – alakertalaiset (The Ones Below), ohjaus David Farr, pääosissa David Morrissey, Clemence Poesy, Laura Birn, Stephen Campbell Moore. Kesto 87 min. K12 ★★

Tästä elokuvasta on Suomessa puhuttu jo pitkään, koska siinä on Laura Birnin ensimmäinen isompi rooli ulkomaisessa elokuvassa.

Brittiläinen ohjaaja-käsikirjoittaja David Farr on kunnostautunut etenkin vakoojajännäreiden kirjoittajana. Hän oli mukana meilläkin esitetyn Erikoisjoukkue-sarjan kirjoittajatiimissä, sekä käsikirjoitti myös osin Suomen Lappiin sijoittuvan agenttiseikkailun Hanna ja MTV3:n äsken esittämän, John Le Carren romaaniin pohjautuneen Yövahti-televisiosarjan.

The Ones Below on Farrin ensimmäinen pitkä ohjaustyö. Hän on myös kirjoittanut elokuvan, joka on eräänlainen neljän henkilön psykologinen kamarijännäri.

Kamarijännäri siksi, että suurin osa elokuvan tapahtumista sijoittuu lontoolaisen talon kahteen asuntoon ja pihalle.

Kate ja Justin ( Clemence Poesy ja Stephen Campbell Moore ) ovat pitkään asuneet kaksin kahden asunnon talossa. He odottavat lasta, ja sattuu niin, että kauan tyhjänä olleeseen alakerran asuntoon muuttaa niin ikään lasta odottava pariskunta, englantilainen Jon ( David Morrissey ) ja hänen suomalaisvaimonsa Theresa ( Laura Birn ).

Parien tutustumisillalisen jälkimainingeissa sattuu hirvittävä onnettomuus. Näyttää siltä, että jo ystäviksi kehittyneistä pariskunnista tuleekin katkeria vihollisia. Mutta sitten sopu ja ystävyys palaavat – ainakin näennäisesti.

Farr pelaa paikoin hyvin asettamalla kontrasteiksi elokuvan kasvavan pahaenteisen tunnelman ja kuvauksen kirkkauden sekä hohtavat värit. Mutta silti The Ones Below jää jähmeäksi ja laimeaksi – ja myös melkoisen ennalta-arvattavaksi jännäriksi.

Näyttelijöistä tunnetuimpia ovat pitkän uran Britanniassa tehnyt ranskalainen Clemence Poesy sekä veteraani David Morrissey, joka tosin tässä elokuvassa on aika vähän esillä.

Laura Birn pärjää tässä seurassa hienosti. Hän tekee Theresasta pienin keinoin ihmisen, jonka pinnalta voi vain aavistaa millaisia neuroottisia syövereitä sen alta löytyy. Pimeys ja valo yhdistyvät hahmossa sekä pelottavasti että kiehtovasti.

Farrin ei onnistu lisätä hieman Polanskin Rosemaryn painajaisen mieleen tuovaan elokuvaansa sellaisia kierroksia, että se olisi oikeasti piinaava ja jännittävä. Lopetus lienee tarkoitettu mustan ironiseksi, mutta oikeasti se on vain vastenmielinen.