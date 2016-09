Draama Teit meistä kauniin Ohjaus Tuukka Temonen. Pääosissa Tatu Sinisalo, Roope Salminen, Iiro Panula, Teppo Manner, Mimosa Willamo. 111 min. ★★

”Obbe, tuku-tuku-tuku! Obbe, tuku-tuku-tuku!”

Teit meistä kauniin Draama Ohjaaja: Tuukka Temonen Suomi Vuosi: 2016 Kesto (min): 111 min Ikäraja: K 7 Rooleissa: Tatu Sinisalo, Roope Salminen, Iirio Panula, Teppo Manner, Mimosa Willamo

”Jätkä tietää Obituaryn!”

”No todellakin! Ja lätisee muuten tuplabassarit ihan saatanan kovaa!”

Näillä sanoilla alkaa 2000-luvun menestyneimpiin suomirockyhtyeisiin kuuluvan Apulannan taival – tai näin ohjaaja-tuottaja Tuukka Temonen haluaa ex-bändinsä tarinan meille kertoa. Yritys matkia 16-vuotiaiden kielenkäyttöä saa kämmenen hakeutumaan kohti otsaa. Valitettavasti se ei jää Teit meistä kauniin -elokuvan ainoaksi vaivaannuttavaksi hetkeksi.

Presidentintekijät-dokumentillaan vuonna 2014 kohahduttaneen Temosen toinen valkokangaselokuva on kertomus aloittelevan punkbändin Apulannan varhaisvuosista Heinolassa 1991–1994. Lähtöasetelma on sukua Perttu Lepän esikoiselokuvalle Pitkä Kuuma Kesä, jossa fiktiivinen Kalle Päätalo -yhtye taisteli tiensä ryysyistä rikkauksiin 80-luvun Joensuussa.

Siinä missä Pitkä Kuuma Kesä oli kepeä ja lestissään pysyvä musiikkikomedia, Teit meistä kauniin yrittää olla samanaikaisesti bändielokuva, teinielokuva, nostalgiaelokuva ja vakava draamaelokuva. Lopulta se onnistuu olemaan lähinnä tahatonta camp-viihdettä tarjoava fanielokuva.

Elokuvan alussa Antti Lautala ( Roope Salminen ) ja Toni Wirtanen ( Tatu Sinisalo ) tutustuvat toisiinsa koulun discossa ja päättävät perustaa bändin. Yhtye ristitään Apulannaksi, ”koska onhan se jumalauta pommin alkuaine”. Rumpaliksi pestataan Sipe Santapukki ( Teppo Manner ) ja basistiksi yhdysvaltalainen vaihto-oppilas Mandy Gaynor ( Mimosa Willamo ).

Mandyn palattua takaisin Amerikkaan basistiksi tulee Tuukka Temonen ( Iiro Panula ) – kiukutteleva skeittarigangsta, jonka karikatyyrimäinen roolihahmo alkaa nopeasti sattua päähän.

Ohjaaja Temonen kyllä yrittää syventää henkilöhahmojaan perhetaustojen kautta, mutta yritys jää pintaraapaisuksi ja usein myös juonen kannalta merkityksettömäksi.

Temosen päätöksessä tehdä elokuva vanhan bändinsä tarinasta on yksi hyvä ja kymmenen huonoa puolta. Hyvä puoli on se, että Temonen tuntee Apulannan historian ja on onnistunut upottamaan elokuvaan fanilähtöisiä lyriikkaviittauksia ja cameo-roolituksia.

Huono puoli on se, että tositapahtumien dokumentoiminen ei vielä tee todentuntuista saati kiinnostavaa elokuvaa – varsinkaan, kun Teit meistä kauniin on melko tyypillinen kellaribänditarina teiniangsteineen, bändikemiaongelmineen ja parisuhdeskismoineen.

Koukuttavan juonen puuttuessa Temonen on yrittänyt paisuttaa tarinaa flirttailemalla isojen teemojen, kuten kuoleman ja lama-Suomen sosioekonomisten ongelmien kanssa. Valitettavasti teemat ovat aivan liian haastavia Temosen käsiteltäviksi.

Ohjaajan tapa kuljettaa tarinaa on myös tuskastuttavan ryppyotsainen ja melodramaattinen. Esimerkiksi kohtaus, jossa Toni ja Tuukka ottavat hidastetusti yhteen palavan kioskin edessä lapsikuoron laulaessa Apulannan Armo-hittiä, on yksinkertaisesti nolo.

Taiteelliselta toteutukseltaan Teit meistä kauniin muistuttaa myynninedistämiselokuvaa. Sellaista 32 kultalevyä myynyt Apulanta ei olisi tarvinnut.