Clint Eastwood on näytellyt Likaisen Harryn kaltaisia ikonisia elokuvarooleja ja ohjannut klassikkoelokuvia kuten Armottoman. Ura ohjaajana jatkuu yhä, vaikka ikää on jo 86 vuotta. Eikä pelkästään jatku vaan jälki on erittäin kiinnostavaa, kuten viime vuonna valmistunut American Sniper osoitti.

Tuorein Eastwoodin elokuva ei kuitenkaan ole yhtä kiehtova tai mietitty.

Katastrofikertomusten genreen kuuluva Sully on lajissaan kelpo esitys kyllä. Ja kuuluuko se genreen edes? Tässähän kaikille käy hyvin. Kaikkein kiinnostavinta elokuvassa onkin, ei selviytymistarina itsessään, vaan sen välittämä maailmankuva. Elokuva näyttää, millainen olisi republikaaniksi ja ennen kaikkea perinteisen konservatiiviseksi tiedetyn Eastwoodin ihanneyhteiskunta, unelmien Yhdysvallat.

Eastwoodilainen ideaali on yksinkertainen. Malli perustuu käytännössä kolmeen pilariin, työntekoon, yhteispeliin ja välittämiseen. Ne kulkevat käsi kädessä. Kun kaikki tekevät hommansa, syntyy yhteisö, jossa huolehditaan toinen toisista eikä kenenkään käy hullusti.

Sully kertoo tositapaukseen perustuen lentokapteeni Chesley Sullenbergeristä, jonka lempinimi on Sully. Suomessa Todd Komarnickin kirjoittama elokuva on saanut alaotsikokseen Uroteko Hudson-joella, mikä on tarpeellista, sillä täällä harva taitaa muistaa Sullya tai hänen tarinaansa vuodelta 2009. Tuolloin Sullenbergerin ohjaama lentokone törmäsi New Yorkin taivaalla heti lentoonnousun jälkeen hanhiparveen.

Koneen moottorit sammuivat. Airbus A320 teki pakkolaskun Hudson-jokeen. Koneessa oli 155 henkeä ja kaikki pelastuivat. Elokuva korostaa, miten lennonjohdon, jokilauttojen päälliköiden, rannikkovartioston ja koneen henkilökunnan yhteispeli pelasti matkustajat. Neuvokkain oli Sully.

Elokuvan Sully on klassinen elokuvien miesrooli, sankari vastoin tahtoaan. Kadunmies nousee suureksi tekemällä työnsä. Eastwood ei kuitenkaan saa hahmosta ja hahmon tunnontuskista irti juuri mitään uutta tai kiinnostavaa. Tai saa sen verran kuin voi olettaa, jos pääroolia näyttelee näiden roolien erikoismies Tom Hanks.

Vieressä ohjaamossa perämiehenä istuu Aaron Eckhart ja kotona odottaa vaimo, jota esittää Laura Linney.

Eastwoodin ihannemaailma ei kuitenkaan ole valmis eikä sankaruus selvää. Kapuloita rattaisiin lyövät suuryritykset, lentoyhtiöt, mediafirmat ja vakuutuslaitokset, jotka lakimiestenkin avulla yrittävät loata sankarin, kääntää lentokapteenin konnaksi ja viedä hänen yöunensa.

Onnettomuuselokuvaksi elokuvan rakenne on virkistävän erilainen. Todellisuudessa pakkolasku kesti vain minuutteja, mutta lyhyestä hetkestä on saatu venytettyä kokopitkä elokuva. Se tarkoittaa yksityiskohtaista kertomusta matkustajakoneen lentämisestä. Elokuvalliset tehot otetaan irti silti sieltä mistä tapana on: onnettomuuden ja sen dramatiikan tarkasta jäljittelystä ja liioittelusta sekä onnettomuustutkinnan käänteistä. Suurempaa filosofointia aiheen ympäriltä on turha odottaa.