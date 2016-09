Animaatio Kubo ja samuraiseikkailu (Kubo and the Two Strings). Ohjaus Travis Knight. Ääninäyttelijöinä Art Parkinson, Matthew McConaughey, Charlize Theron. Suomenkielisinä ääninä Waltteri Helisalo, Petra Karjalainen, Inkeri Wallenius, Maria Lund. K7. 101 min. ★★★

Aasia jyrää nyt animaatiomarkkinoilla. Stop motion -tekniikkaan keskittyneen Laika-studion (muun muassa Coralinen tuottaja) uutuudessa haetaan inspiraatiota Japanista ja muun muassa sikäläisestä kauhukuvastosta. Elokuva on kuitenkin puhtaasti amerikkalainen näkemys japanilaisesta perinteestä.

Kubo ja samuraiseikkailu on teknisesti ja visuaalisesti häikäisevä, ja se tuo lapsille tutuksi toisenlaista estetiikkaa kuin tähän asti on nähty esimerkiksi japanilaisen Ghiblin animaatioissa.

Päähenkilö on Kubo, pieni poika, joka varjelee erakoitunutta äitiään ja käy paikallisella torilla viihdyttämässä väkeä tarinoinnillaan. Kubo on menettänyt isänsä ja äiti rakastetun puolisonsa. Pian käy selväksi, että pahikset lymyilevät äidin perheessä. Hirveät siskokset ilmaantuvat kuvaan, ja kaiken takana kummittelee itse isä.

Urhea Kubo päätyy seikkailuun ja saa rinnalleen uskollisen apinan ja humoristisen kuoriaisen. Elokuvaa on koristeltu hienoilla paperisilla origami-hahmoilla, jotka heräävät tarpeen tullen henkiin.

Kubon Japani-kuoren alta paljastuu tuttu teema perheen hajoamisesta ja lapsesta, joka ei lopulta mitään muuta kaipaa kuin sitä, että saa taas istua äidin ja isän välissä ruokapöydässä. Käsikirjoitus ei varsinaisesti tee vaikutusta monitasoisuudellaan, vaikka tarinassa käsitellään aiheista vaikeinta eli kuolemaa, eikä äidin masennuskaan ole helpoimmasta päästä.

Kuten monissa nykyanimaatioissa tässäkin paistaa läpi aikuinen huoli ja empatia. Se ei tietenkään estä lapsia eläytymästä Kubon tarinaan ja ihastumasta animaation kauneuteen.