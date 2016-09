Kauhu Blair Witch Ohjaus Adam Wingard. Pääosissa James Allen McCune, Valorie Curry, Callie Hernandez Brandon Scott, Wes Robinson, Corbin Reid. 89 min. K16. ★★

Vuonna 1999 ilmestynyt The Blair Witch Project oli pienellä budjetilla tehty kauhuelokuva. Moderni genreklassikko siitä tuli taitavan markkinoinnin avulla.

Se herätti henkiin ”found footage” -genren, jonka ideana on, että elokuvan väitetään olevan dokumentaarista kuvamateriaalia. Genren juuret ovat vuoden 1980 Cannibal Holocaust -elokuvassa. The Blair Witch Projectin jälkeen tällaisia kauhuelokuvia on nähty turhankin paljon.

Elokuvassa kolmikko kuvaa dokumenttielokuvaa noidasta, jonka kirouksen uskotaan vaikuttavan paikallisessa metsässä.

Tuloksena oli viehättävän kotikutoinen ja psykologisesti ahdistava kauhuelokuva. Sen perusideana oli kontrollin menetys.

Nuoret dokumentaristit eksyivät metsään ja katsoja sai olla mukana tylyyn loppuun asti.

Elokuva sai seuraavana vuonna jatko-osan, joka oli kauhugenren sisäänpäinkääntyneisyydellä kikkaileva harmiton tekele.

Nyt elokuva saa toisen jakso-osan. Pitää kysyä, miksi.

You’re Next -elokuvasta tunnettu ohjaaja Adam Wingard on tehnyt nykytekniikalla ja isommalla budjetilla uusintaversion ensimmäisestä Blair Witchistä. Kyllä, tarinassa on yksi kierros lisää ja mukana on nykytekniikkaa kuten drone-lennokit, mutta silti tämä on pitkälti sama tarina kuin ensimmäisessä elokuvassa.

Blair Witch kertoo siitä, kuinka ensimmäisessä elokuvassa kadonneen kolmikon jäsenen Heatherin veli James Donahue ( James Allen McCune ) lähtee etsimään siskoaan metsästä. Innoittajana on vuonna 2014 löytyneet kuvanauhat, joissa veli uskoo näkevänsä siskonsa kuvan.

Ensimmäisen Blairin noidan jahdin psykologinen ahdistus on korvattu loputtomista manaajakopioista tutuilla keinoilla. Mukana on myös pari tarpeettoman mässäilevää gore-kohtausta. Kameratyöskentely on hienoa, mutta lopussa elokuva sortuu nopeasti leikatuksi kummitusjunaksi.