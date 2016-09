Draama Pahan kukat, ohjaaja Antti J. Jokinen, pääosissa Juno, Viljami Nojonen, Eero Aho, Diana Tekorang, Alma Pöysti, kesto 105 min. K16. ★★

Antti J. Jokisen uusi elokuva vaikuttaa välityöltä historiallisten Puhdistus- ja Kätilö-elokuvien jälkeen. Nykyhetkeen sijoittuva Pahan kukat kertoo, miten huume-erän pieleen mennyt katukauppa vaikuttaa osallisiin ja miten vaikutus kertautuu lähipiiriin ja laajemmalle, myös sivullisiin.

Samalla Jokinen maalaa kuvaa Helsingin lähiöistä takapajulana, jossa mellakoiden puhkeaminen on vain ajan kysymys.

Jokisen ohjaus palkittiin kesällä elokuvafestivaalilla Shanghaissa. Palkinto kertoo kuitenkin enemmän kiinalaispainotteisen festivaalin tasosta kuin itse elokuvasta.

Pahan kukat on lähiökuvaukseksi hyvin vähän poliittinen, enemmän elokuva on eleitä ja tyyliä, tyylittelyä, komeita kuvia. Se on tietenkin valinta. Elokuva jää enemmän tavoittelemaan ja esittämään rajuutta kuin olemaan sitä.

Käsikirjoitus on Jokisen oma. Ensi sekunneilla esitellään punk, poliisi ja irokeesi. Tarinan päähenkilö on, tai sen pitäisi olla, 15-vuotiaan Sipen. Poika käy vielä koulua, kuuntelee punkia ja ihailee isoveljeään.

Isoveli hapuilee toisaalla poliisien, pikkurikosten ja itsenäisen elämän aloittamisen välissä. Rakkauskin orastaa veljesten elämässä, vaikka varjona väijyy lähiö- ja etenkin perhetausta. Isä on rakastava, mutta pelottava ja äiti kovin pelästynyt ihminen.

Elokuvan isän ja poikien kahnaukset muistuttavat suomalaisen elokuvan realistisen draaman pitkästä perinteestä. Lähellä on myös toinen tunnettu lajityyppi, rikoselokuvan kansainvälinen traditio. Jokinen työryhmineen käyttää paljon, liikaakin, aikaa kuvatakseen isoveljen elämänpiiriä, alamaailman puuhia, kaman luukutusta ja velanperintää, kovistelua ja nahinointia.

Toisenlaista happea tarinaan tuovat Sipen opettajan kohtaukset, joissa luennoidaan filosofiasta ja Baudelairesta. Ne hetket ovat kuin ranskalaisesta elokuvasta. Krista Kosonen esittää opettajaa.

Solar Films

Pahan kukat voisi nousta elokuvana moneen suuntaan, mutta keskeisiä jarruja on kaksi. Jokisen oma käsikirjoitus on turhan kapea, paatoksellinen ja tällaisenaan myös tukkoinen, tarinaa selitetään enemmän kuin kerrotaan. Puhki selittäminen vaivaa myös ohjausta.

Toisekseen Sipen tarina (häntä esittää amatööri Viljami Nojonen ) ei sittenkään kanna elokuvaa, vaan pääosaan kiilaa Jon Korhonen-Hurmerinnan eli räppäri Junon esittämä isoveli. Hän on hyvin elokuvallinen hahmo rastoineen ja maihareineen, mutta kameraesiintyjinä molemmat ovat auttamatta heikkoja eikä heistä irtoa vivahteita. Kuva ei herää eloon.

Sauli Niinistön tv-puheiden ja näköalattoman lähiöankeuden leikkaaminen yhteen tuntuu alleviivaavalta eikä esimerkiksi sosiaalitätien kotikäyntikohtaus ole yhtään sen uskottavamman tuntuinen vaikka tunnelma miten olisi aggressiivinen.

Tyhjiön täyttää ammattilainen, tässä tapauksessa näyttelijä Eero Aho, jonka sivuhahmo nousee elokuvan isoksi figuuriksi veljesten isänä. Samalla taitaa tulla todistetuksi se, miten paljossa Jokisen suositut historiallisetkin elokuvat ovat nojanneet taitavien näyttelijöiden suorituksiin.

Sykettä kyllä lähiökuvauksessa piisaa. Ohjaaja-kirjoittaja Jokinen, kuvaaja Matti Eerikäinen ja leikkaaja Kimmo Taavila kuljettavat tarinaa nopealla kuvien ja musiikin sykkeellä. Ratkaisu toimii siellä täällä, mutta kokonaisuutena elokuva jää pintatasolle.