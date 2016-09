Teattereissa pyörii viiden tähden animaatioelokuva: Mamoru Hododan uutuus kertoo pojasta kahden maailman välissä

Animaatio Poika ja peto (Bakemono no ko), animaatio, ohjaus Mamuro Hosoda, ääninä Koji Yakusho, Aoi Miyazaki, Shota Sometani. Kesto 119 min. K12 ★★★★★

Vuonna 1967 syntyneen japanilaisen animaatio-ohjaaja Mamoru Hosodan aiemmat pitkät elokuvat on esitetty meillä Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla. Viime vuonna valmistunut Poika ja peto on ensimmäinen Suomessa teatterilevitykseen tullut Hosodan teos.

Poika ja peto animaatio (Bakemono no ko) Ohjaaja: Mamuro Hosoda Japani Vuosi: 2015 Kesto (min): 119 Ikäraja: 12 Rooleissa: Koji Yakusho, Aoi Miyazaki, Shota Sometani

Hosoda on kertonut ihailleensa japanilaisen animen suurta nimeä Hayao Miyazakia, mutta hän ei pidä tätä kuitenkaan varsinaisena esikuvanaan. Miyazakista muistuttaa Pojassa ja pedossakin oikeastaan vain päähenkilön pieni karvainen, hieman Miyazakin Totoro-hahmoa muistuttava kaveri.

Muuten Poika ja peto noudattaa japanilaisen animaatioelokuvan tuttuja aiheita: on itseään etsiviä teinejä, yliluonnollisia olioita, rinnakkaisia maailmoja ja suuria kamppailuja hyvän ja pahan välillä.

Ren on elokuvan alussa 10-vuotias poika, jonka äiti on kuollut auto-onnettomuudessa. Äidin mahtava suku on karkoittanut Renin isän, ja haluaa ottaa pojan kasvatettavakseen, mutta Ren karkaa Tokion kaduille, joilta hänet löytää Kumatetsu-niminen peto.

Ihmisten maailman rinnakkaisessa eläinten valtakunnassa Kumatetsu ja hänen kilpailijansa Iozen valmistautuvat taistelemaan vallanperimyksestä. Ollakseen varteenotettava haastaja itseään paljon vakuuttavammalle Iozenille Kumatetsu tarvitsee kuitenkin oppilaita, ja Renistä tulee sellainen.

Kumatetsu nimeää Renin uudelleen Kyotaksi, ja ennen pitkää pojasta kasvaa salskea, taistelutaitoinen 17-vuotias nuorukainen. Mutta sitten Ren/Kyota päättää käväistä takaisin ihmisten maailmassa. Siellä hän kohtaa Kaeda-tytön ja isänsä.

Nyt poika joutuu valinnan eteen, opiskelija ihmisten maailmassa vai soturi eläinten valtakunnassa?

Poika ja peto on kauttaaltaan hienoa animaatiota. Hosoda luo kiehtovasti niin feodaalista Japania muistuttavan eläinten maailman kuin ihmisten suurkaupungin hampurilaisravintoloineen ja amerikkalaistyylisine kahviloineen.

Hänen sympatiansa tuntuvat kuitenkin olevan eläinten maailman puolella. Siihen on otettu vaikutteita vanhoista japanilaisista samuraielokuvista, muun muassa Kurosawan Seitsemästä samuraista, ja huumorikin muistuttaa samaisista elokuvista. Etenkin Kumatetsun ja hänen oppilaansa kipakka suhde sekä sitä kommentoivat sivuhenkilöt.

Periaatteessa kyse on kuitenkin itsensä ja oman tiensä löytämisestä niin Kyotalle, Kaedalle kuin peto Kumatetsullekin. Kaikki joutuvat kohtaamaan todellisen luontonsa haasteiden kautta, ja tätä kamppailua Hosoda kuvaa etenkin Pojan ja pedon loppupuolella huikean räiskyvillä visualisoinneilla. Niissä vedetään kuvioihin mukaan jopa Herman Melvillen klassikkoromaanista tuttu Moby Dick -valas.

Nyt kun Miyazaki on eläköitynyt pitkien animaatioiden tekemisestä ja jatkaa mahdollisesti vain lyhytanimaatioiden puolella, Hosodasta on eittämättä tulossa pitkän, käsityönä tehdyn japanilaisanimen hallitseva tekijä. Poika ja peto on upea, viihdyttävä ja hauska näyte hänen ja hänen työryhmänsä kädenjäljestä.

Ja se sisältää yhden luonnonsuojelunäkökulmastakin kiintoisan ajatelman: pimeys asuu ihmisissä, ei eläimissä.