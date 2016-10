Draama Uhrauksia vapaudelle Oslobudovanje na Skopje/The Liberation of Skopje. Ohjaus Rade ja Danilo Serbedzija, pääosissa Rade Serbedzija, Lucija Serbedzija, Mikko Nousiainen, Antti Luusuanniemi. Kesto 110 min. K12. ★★★

Makedonialais-kroatialais-suomalainen yhteistuotanto Uhrauksia vapaudelle on eräänlainen Serbedzijan elokuvasuvun perheyritys. Elokuvan on ohjannut näyttelijänä tunnettu Rade Zerbedzija yhdessä poikansa Danilon kanssa ja sen naispääosassa on Raden tytär Lucija.

Uhrauksia vapaudelle perustuu Dusan Jovanovicin entisen Jugoslavian maissa erittäin suosittuun näytelmään, josta tehtiin tv-elokuva jo 1981. Siinä Rade Zerbedzija esitti saman Giorgij Potevskin roolin kuin tässä omassa elokuvassaankin.

Uhrauksia vapaudelle sijoittuu toisen maailmansodan Skopjeen, jota miehittävät saksalaiset yhdessä bulgarialaisten kumppaniensa kanssa. Kaupungin juutalaisia viedään keskitysleireille, partisaanit taistelevat miehittäjiä vastaan ja tavalliset kaupunkilaiset kituuttavat puutteen ja väkivallan välissä.

Kuten usein tällaisissa elokuvissa, näkökulma on nytkin nuoren pojan, Zoranin ( David Todosovski ).

Zoranin isä taistelee partisaanien rivissä, samoin hänen tätinsä mies. Äiti Lica (Lucija Zerbedzija) aloittaa suhteen saksalaiskapteeni Hans Müllerin ( Mikko Nousiainen ) kanssa saadakseen perheelleen ruokaa. Zoran seuraa hämmentyneenä ympärillään vellovia väkivaltaisia ja lapselle osittain käsittämättömiä tapahtumia.

Uhrauksia vapaudelle toimii yhden perheen näkökulmasta nähtynä historian julmien tapahtumien näyteikkunana, mutta ei muodostu järin jänteväksi tai vahvaksi kokonaisuudeksi.

Yksittäisissä kohtauksissa tosin on toisinaan voimakasta latausta, ja etenkin Rade Zerbedzijan osasuoritus rammaksi kidutettuna Grigorjina on hieno.

Nousiaisen esittämä lempeä, viulunsoittoa harrastava saksalaisupseeri on sinänsä jo klisee. Niin monissa elokuvissa tällainen sivistynyt, natsismiin ja sotaan ristiriitaisesti suhtautuva upseerihahmo on jo nähty.

Ohjauksen tasaisuus on miellyttävää. Vaikka kyse on melodramaattisista käänteistä, Serbedzijat säilyttävät hillityn linjansa kautta elokuvan.

Sen lopussa isot jännitteet jäävät elämään, ja katsoja voi vain arvailla miten ne jatkossa vaikuttavat perheen sodanjälkeiseen arkeen.

Uhrauksia vapaudelle on valittu myös Makedonian ehdokkaaksi seuraaviin Oscar-mittelöihin.