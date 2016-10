Jännitys Nainen junassa The Girl on the Train. Ohjaus: Tate Taylor. Pääosissa Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson. 112 min. K16. ★★★

Rachelin maailma on tolaltaan. Enemmänkin: hänen elämänsä on alkoholinhuuruista sumua ja riipivää yksinäisyyttä.

Aina ei ollut näin. Pari vuotta sitten Rachelilla ( Emily Blunt ) oli rakastava aviomies, kaunis talo ja työ. Murhe ja alkoholi veivät kaiken.

Nyt Rachel viettää päivänsä matkaamalla junalla aamuin illoin lähiöstä New York Cityyn ja takaisin, viinaa juomapullostaan siemaillen, luullen huijaavansa ihmisiä ympärillään.

Junan ikkunasta tuijottaessaan Rachel pakenee kuvitelmiinsa. Kiskot kulkevat hänen vanhojen kotikulmiensa vierestä.

Välttääkseen näkemästä entistä kotiaan Rachel seuraa läheisen talon nuoren parin elämää kuvitellen heille täydellisen onnen.

Kunnes eräänä päivänä Rachel näkee junasta jotain, joka voi tuhota tuon onnen. Kun Rachel kuulee tarkkailemansa naisen kadonneen, hän yrittää tuskaisesti muistaa, mitä todella on tapahtunut, mitä hän on nähnyt – ja tehnyt.

Nainen junassa perustuu Paula Hawkinsin viime vuonna ilmestyneeseen menestyskirjaan. Elokuvan Rachel ei ole kirjallisen esikuvansa kaltainen ihmisraunio, pikemminkin viiltävän surullinen hahmo.

Hänen rinnalleen asettuvat tarinan kaksi muuta naista: Rachelin ex-miehen rakastajattaresta vaimoksi ja äidiksi muuttunut Anna ( Rebecca Ferguson ) sekä kaunis ja levoton Megan ( Haley Bennett ), nainen, joka katoaa. Kaikilla heillä on salaisuutensa.

Jo nimensä vuoksi Nainen junassa vertautuu parin vuoden takaiseen kirja- ja elokuvamenestykseen Gone Girl (2014).

Tapahtumatkin on siirretty Hawkinsin kuvaamasta Britanniasta Yhdysvaltoihin. Kummankin tarinan keskiössä on epäluotettava kertoja. Kummatkin kertovat ihmissuhteisiin liittyvistä odotuksista, peleistä ja pettymyksistä.

Mutta siinä missä Gillian Flynnin romaani oli pirullisen taidokas silmänkääntötemppu ja David Fincherin kirjasta ohjaama elokuva kuin ylikierroksille vedetty Hitchcock-trilleri, Paula Hawkinsin romaani on tyyliltään arkisempi ja Tate Taylorin (mm. Piiat) ohjaus työmiesmäisempää.

Tämä ei tarkoita, etteikö Nainen junassa olisi sinänsä viihdyttävä ja vahvatunnelmainen murhamysteeri.

Ohjaaja Taylor, käsikirjoittaja Erin Cressida Wilson sekä kuvaaja Charlotte Bruus Christensen hyödyntävät romaanin elokuvalliset ainekset, korostaen tirkistelyn ja kaksoisolentojen merkitystä Rachelin sumuisten muistojen, luulojen ja pelkojen hämmentäessä juonta.

Junan keskeisyys tarinassa toimii sekin kumarruksena rikoselokuvaperinteelle, Hitchcockin elokuvat mukaan lukien. Taustalla hehkuu myös klassinen aviodraama ja jännityselokuva Kaasuvalo (1944). Danny Elfmannin musiikki leikittelee jännityksen ja kauhun sävyillä.

Juonen kiertyessä yhä mielikuvituksellisimmille kierteille Rachelia esittävä Emily Blunt säilyttää elokuvan tunneskaalan rehellisenä. Hän ilmentää koskettavasti koko olemuksellaan ihmistä, josta on tullut sivuhenkilö omassa elämässään ja joka yrittää epätoivoisesti löytää vastauksia ja saada anteeksi.

Vangitseva Blunt pakottaa katsomaan silloinkin, kun haluaisi katsojana jo kääntää päänsä pois.

Aina loistava Allison Janney on ilo nähdä pienessä roolissa katoamistapausta tutkivana poliisina.