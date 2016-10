Lastenelokuva Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu, ohjaus Rike Jokela, pääosissa Antti Holma, Riku Nieminen, Eedit Patrakka, Mari Lehtonen, Pirjo Lonka, Sulevi Peltola. 70 min. S. ★★★★

Onko näin hyvää lastenelokuvaa tehty Suomessa vuosikausiin?

Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu Lastenelokuva Ohjaaja: Rike Jokela Suomi Vuosi: 2016 Kesto (min): 70 Ikäraja: S Rooleissa: Antti Holma, Riku Nieminen, Eedit Patrakka, Mari Lehtonen, Pirjo Lonka, Sulevi Peltola

Eipä ole.

Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu on kekseliäs, vauhdikas ja tuoreen oloinen. Elokuvalle tekee mieli toivottaa pitkää ikää.

Voi tietenkin kysyä, miksi tämä ei ole animaatio? Elokuvahan perustuu suosittuihin pikkulasten kuvakirjoihin. Animaation teko olisi kuitenkin paljon kalliimpaa.

Vielä parikymmentä vuotta sitten Suomessa lastenelokuvia vieroksuttiin ja niiden puolesta kirjoitettiin julkilausumia. Nyt lastenelokuva voi meillä hyvin, todella hyvin voisi sanoa: lastenelokuvat ovat suomalaisen elokuvan kovaa ydintä, jotka keräävät satojatuhansia katsojia. Uusi aika kääntyi vuonna 2008, jolloin ensi-iltaan tulivat sekä ensimmäinen Niko-animaatio että ensimmäinen Risto Räppääjä.

Tekijät eivät kuitenkaan ota suuria riskejä lasten tai nuorten elokuvilla. Aiheiksi valikoituvat lähes aina jo valmiiksi sarjamuotoiset brändit, joilla on jo valmis yleisö. Tatu ja Patu -elokuva asettuu jatkoksi tähän jonoon, jossa menestyneestä kirjasarjasta muokataan elokuva. Elokuvaversio ei kuitenkaan ole niin hengetön ja laskelmoiva kuin moni verrokki.

Yhtä ilahduttava poikkeus oli pari vuotta sitten valmistunut, Taavi Vartian kirjoittama ja ohjaama, varhaisteineille suunnattu seikkailu Lomasankarit.

Aino Havukaisen ja Sami Toivosen tekemissä Tatu ja Patu -kirjoissa keskeistä ovat olleet lapsen tasolta katsottu arki, absurdi komiikka sekä leikittelevät kuvat. Välillä Tatu ja Patu ovat olleet päiväkodissa, välillä supersankareina kunnes he kohta keksivät jäätelökonetta. Yksittäiset ideat ovat olleet juonta ja suurta tarinaa tärkeää. Näin on myös elokuvassa.

Tarina Tatun ja Patun elokuvassa on hyvin ohut eikä elokuva kestäkään kuin vähän yli tunnin. Tatu ja Patu saapuvat junalla Helsinkiin tapaamaan Veera-tyttöä, joka on valmistautumassa jouluun leipoen ennätyssuurta piparkakkutaloa. He kuitenkin ajautuvat eroon toisistaan.

Tarina on kehys, jonka varaan ohjaaja Rike Jokela, käsikirjoittaja Aino Havukainen ja muu työryhmä ripustavat irrallisia, koomisia irtonumeroita. Ne ovat elokuvan se juttu, jonka varassa juttu toimii: Tatu ja Patu paistavat hyasintteja, opettelevat stadia ja sanovat swägi ja sufee, saavat parran, haistavat Joulupukin kainaloa ja luulevat ruisleipiä kännyköiksi.

Helppoa, kun sen osaa. Veljesparia näyttelevät ilmavasti ja taitavasti Antti Holma ja Riku Nieminen. Veerana esiintyy Eedit Patrakka. Hauska visuaalisuus on ollut Tatun ja Patun kuvakirjoissa keskeinen osa viehätystä. Elokuvaan samaa tunnelmaa on onnistuneesti tuotu iloittelevalla musiikilla ja äänimaailmalla.

Mitä Tatu ja Patu oikein ovat? Kirjoissa he ovat veljeksiä, jotka asuivat Outolan kaupungissa. Elokuvassa heistä puhutaan Veera-tytön mielikuvituskavereina.

Ilveilijöitä he ovat joka tapauksessa, narreja, jotka etsivät, missä kulkee oikea ja väärä. He ovat myös osa anarkististen lastensankarien pitkää jatkumoa. Kirjoihin onkin piilotettu kunnianosoituksia populaarikulttuurin tunnettujen sankarien suuntaan. Elokuvassa kumarretaan E.T.:lle.

On Tatun ja Patun elokuvassa särönsäkin. Sponsorit näkyvät kauas voimakkaana, vaikka esimerkiksi helsinkiläinen huvipuisto ja tavaratalo onkin liimattu osaksi tarinaa. Voi myös kysyä, onko Tatujen ja Patujen sukupuoliroolitus ihan tätä päivää. Miksi juuri tytön eli Veeran pitää olla se järkevä, miksi juuri poikien toimintaa ja pöhköä hassuttelua pitää ihailla?

Dionysos Films