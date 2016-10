Jännitys Jack Reacher: Paluu päämajaan (Jack Reacher: Never Go Back). Ohjaus Edward Zwick. Pääosissa Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge. 118 min. K16. ★★★

Aluksi olin Tom Cruisea vastaan. Hän ei olisi ollut minun valintani, minun Jack Reacherini. Ajattelin, että Cruisella on jo toinen jalka menneessä eikä hän sovi rooliin.

Olin väärässä.

Tom Cruise on sittenkin sopiva, ellei jopa hyvä valinta esittämään nyrkkisankari Jack Reacheria.

Ai kuka Jack Reacher?

Reacher on yksi merkittävimmistä 2000-luvun populaarikulttuurin hahmoista, ja hahmosta on usein puhuttu uutena Bondina. Järjestyksessä toinen hänestä kertova elokuva, Jack Reacher: Paluu päämajaan on ensi-illassa tällä viikolla maailman eri kolkilla. Cruise on pääroolissa ja menestystä odotetaan – kuten Cruiselta usein.

Elokuvat perustuvat Reacher-kirjoihin, jotka ovat olleet top-listojen kärjessä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kirjoja on parikymmentä, ja niissä on samaa vikaa kuin Reacherissa itsessään: toimivat kellontarkasti, etenevät kuin junat. Reacherit on kirjoittanut brittiläinen rikoskirjailija Lee Child.

Majuri Reacher on entinen Yhdysvaltain armeijan sotilaspoliisi, joka usein vain pankkikortti ja hammasharja taskussaan liftaa ympäri Yhdysvaltoja. Hän asuu nuhjuisissa motelleissa, ja törmätessään vääryyksiin pysähtyy jakamaan oikeutta.

Reacher on epätodennäköinen sankari digitaaliaikana. Hän on armeijavuosinaan kovaluiseksi ja valtaa pitäviä kohtaan kyyniseksi oppinut tappelija, joka on kova koville. Hän lyö, ei siis ammu tai hakkeroi, neljäkin korstoa katuun silmänräpäyksessä, ja astuu sitten juomaan palanpainikkeeksi mustat kahvit dinerissa.

Reacher on yhtä aikaa sekä koditon marginaalissa elävä myyttinen kulkuri että arvokonservatiivi, joka puolustaa aina naisia, lapsia sekä sotilaskunniaa. Reacherin nyrkki pitää.

Hyvä rooli siis Cruisen kaltaiselle, puhtoista imagoa tarvitsevalle vanhan polven actionnäyttelijälle.

Paitsi, että Cruise ei raameiltaan vastaa mitenkään kirjojen kuvaa Jack Reacherista. Cruisea tuskin haittaa se, että 54-vuotiaana häntä pidetään elokuvassa nelikymppisenä. Hankalampi asia on, että romaaneissa Reacher on kaksimetrinen kolossi ja on siksi monesti voittamaton. Cruisen kerrotaan olevan 170-senttinen.

Cruisesta puuttuu myös Reacheriin olennaisesti liittyvä kasvottomuus. Cruise on kuulunut toimintaelokuvien isoihin vetonauloihin jo yllättävän kauan, 30 vuotta. Otsikoissa hän on pysynyt myös yksityiselämänsä, skientologian sekä Mimi Rogersin, Nicole Kidmanin ja Katie Holmesin kanssa solmittujen avioliittojen kautta. Cruisea on käsitelty mediassa niin paljon, että hänen on enää näyttelijänä vaikea kuvitella hiipivän mihinkään Mustanaamion tapaan.

Näyttelijänura alkoi toden teolla Top Gunista vuonna 1986. 1990-luvulta Cruisen huippuelokuviin lasketaan usein Syntynyt 4. heinäkuuta ja Jerry Maguire – Elämä on peliä. Samalla vuosikymmenellä starttasi myös Cruisen tunnetuin tuote, Vaarallinen tehtävä eli Mission Impossible -toimintaelokuvien sarja, joka on tuottanut lippuluukuilla noin 2,5 miljardia euroa.

Näyttelijänä Cruise onkin mainettaan parempi, vaikka hänen poikamaiset kasvonsa eivät aina suurta draamaa lupaisikaan. Hienoja Cruisen rooleja löytyy muun muassa elokuvista Eyes Wide Shut, Magnolia sekä Collateral– väärä aika, väärä paikka.

Jack Reacher on hahmona kuitenkin niin lakoninen, että hurmuripojan imagosta on roolissa Cruiselle enemmän haittaa kuin hyötyä. Cruise osaa kuitenkin säännöstellä silmäniskujaan, ja tässä toisessa Reacherissa hän on enemmän roolissa kiinni kuin ensimmäisessä, vuonna 2012 valmistuneessa Jack Reacherissa.

Jack Reacherina hän pääsee väläyttämään myös yhtä tavaramerkeistään, tankkimaista juoksutapaansa, jota hän on esittänyt vuosikymmeniä.

Reacher-elokuvan pohjaksi on valittu vuonna 2013 ilmestynyt Never Go Back, suomeksi Paluu päämajaan. Tarinassa on hyvä juoni, mutta vielä paremmat sivuhenkilöt: Reacher saa aisaparikseen majuri Susan Turnerin (mainio Cobie Smulders, Cruise on usein parhaimmillaan, kun vastanäyttelijänä on nainen), ja lisäksi hän saa kuulla jotakin ennen kuulumatonta.

Reacher saa kuulla olevansa 15-vuotiaan tytön isä. Ja tämä on se asia, mikä Cruisea näyttää erityisesti kiinnostaneen tässä elokuvassa. Kolmen lapsen isä on halunnut esittää isää.

Hienosti Cruiselta sujuukin kohtaus, jossa isä potee syyllisyyttä oltuaan poissa tyttären elämästä. Sen sijaan loppupuolella kohtaus, jossa isä on rakastettu ja ihailtu, menee ohjaaja Edward Zwickiltä liioittelun puolelle.

Elokuvissa Jack Reacher on sittenkin eri asia kuin kirjoissa. Cruise on siepannut Lee Childin kirjabrändin omakseen, ja tehnyt Jack Reacherista oman tähtikuvansa välikappaleen.