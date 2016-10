Animaatio Sausage Party. Ohjaus Greg Tiernan ja Conrad Vernon. Pääosissa Seth Rogen, Kristen Wiig, Nick Kroll, Jonah Hill, Michael Cera. 89 min. K12. ★★★

Elokuva, jonka pääosassa on puhuva nakki, voisi helposti ratsastaa pelkällä omalla absurdiudellaan. Mutta anarkistinen animaatio Sausage Party pelaa korttinsa hitusen fiksummin.

Komediatähti Seth Rogenin kahdeksan vuotta työstämä spektaakkeli panee halvalla Disneyn ja etenkin Pixarin animaatioimperiumin hyödyntämää kaavaa, jossa arkiset asiat kuten lelut, autot tai kalat saavat inhimillisen sielunelämän.

Nyt tunteitaan osoittavat supermarketin hyllyillä nököttävät elintarvikkeet, mikä vie koko asetelman välittömästi syvälle epämukavuusalueelle. Jokaista samastuttavaa hahmoa odottaa sama karu kohtalo ihmisen ruoansulatuskanavassa.

Konsepti on nerokas, ja se tarjoaa elokuvan osuvimmat vitsit. Vähemmän onnistunut on saarnaava uskonnonvastainen juoni, jonka satiirinen kärki on kulunut. Se kuitenkin antaa Rogenin ja kumppaneiden törkykomedialle jäntevyyttä ja sisältöä, joita lajityypin edustajilta usein puuttuu.

Parodia on tehty antaumuksella. Elokuva alkaa Disneyn hovisäveltäjän Alan Menkenin pontevalla musikaalinumerolla, jossa valintamyymälän laulavat ja tanssivat ruokatarvikkeet ylistävät ”jumalia”, siis asiakkaita, jotka valitsevat heidät ja vievät mukanaan ikuiseen autuuteen.

Totuus ihmisten aikeista on tietenkin paljastuva ennen pitkää, ja seuraukset ovat odotetusti silmittömän väkivaltaiset. Katsoja haastetaan nauramaan, kun viattomat baby-porkkanat jauhautuvat hengiltä ruokailijan suussa.

Sillä välin Frank-makkara (Rogen) elää muovipaketissa nakkikavereidensa kanssa ja haaveilee tuonpuoleisesta, jossa hän pääsee viimein luiskahtamaan viereisen pakkauksen Brenda-sämpylän ( Kristen Wiig ) uhkeiden kumpujen väliin.

Hyllyyn avaamattomana palautettu sinappipurkki kertoo kuitenkin kauheuksista, jotka odottavat kaupan liukuovien tuolla puolen. Selvittääkseen totuuden Frankin on lähdettävä suurelle seikkailulle läpi viinaosaston, texmex-hyllyn ja hyytävien pakastekaappien.

Elokuvan huumori on rasvaista, lapsellista ja mautonta, mutta ei sietämätöntä. Toki kikkelivitsejä tykitetään armotta, ja kaikkia mahdollisia vähemmistöjä, enemmistöjä ja erityisryhmiä pyritään pilkkaamaan tasapuolisesti.

Esimerkiksi erilaisten etnisten ruokien sullominen omiin gettoihinsa antaa tekijöille tilaisuuden pelleillä estotta rasistisilla stereotypioilla ja aksenteilla.

Puoleentoista tuntiin mahtuu myös yksi tajunnanräjäyttävä ryhmäseksijakso, joka voi tehdä selvää ruokahaluista hetkeksi aikaa. Mutta pahemminkin voisi olla.

Törkyinen ja loukkaava komedia saa tyypillisesti oikeutuksen sivaltamalla muita syvemmin valtaapitäviä. Sausage Party kohdistaa kritiikkinsä aatteisiin ja rakenteisiin, jotka jakavat väkeä eri leireihin. Ruokien välinen vihanpito on oikeastaan seurausta tuonelaan liittyvistä harhakuvista.

Sausage Party käyttää yllättävän paljon paukkuja kaupatakseen tätä kyynistä eksistentialismiaan katsojille. Onneksi jokaista opettavaista hetkeä kohden on tukku vähemmän älykkäitä vitsejä, kuten lihamureke laulamassa Meat Loafia tai natsina saapasteleva hapankaalipurkki.