Tässä on taatusti vuoden oudoin kotimainen elokuvauutuus. Oudoin, ja samalla omaperäisin.

Moderni Kanuuna -työryhmän kolmen vuoden aikana toteuttama elokuva on sekoitus vaikutteita japanilaisista samuraielokuvista Jari Halosen ohjaustöihin. Työryhmään kuuluu eri alojen taiteilijoita, ja harrastajateatterin näytelmään perustuva Samurai Rauni Reposaarelainen on heidän ensimmäinen pitkä elokuvansa.

Elokuvassa eletään Meri-Porissa, mutta tosiasiassa aivan omassa maailmassa, jossa japanilainen samuraiperinne sulautuu supisuomalaiseen örveltämiseen ja äijäilyyn. Jota nyt kyllä, totuuden nimessä, on nähty kotimaisessa elokuvassa liikaakin.

Rauni (ohjaaja Mika Rättö, joka tunnetaan erityisesti Circle-yhtyeestään) on kyläyhteisössään pahennusta herättävä samurai, joka ryyppää, raiskaa ja riehuu miten lystää. Kun Raunille selviää, että hänen päästään on maksettu palkkio, likaiseen kapteeninlakkiin sonnustautunut törkyinen ”sankari” lähtee selvittämään, kuka moisen on keksinyt.

Moni ukko kuolee ennen kuin syyllinen selviää, ja loppuratkaisu saattaa olla kovapäiselle Raunillekin liikaa.

Suoraan sanottuna elokuvassa ei ole mitään tolkkua, mutta se näyttää hyvältä. Sami Sänpäkkilän kuvaus ja leikkaus hyödyntävät hyvin Meri-Porin ja Selkämeren maisemia, eikä Raunissa ole teknisesti halpiselokuvan kömpelöä rosoa.

Sen sijaan siinä on oma vinksahtanut viehätyksensä, mikä johtuu siitä, että tekijöillä on ollut kanttia luoda aivan omanlaisensa maailma ja pitää siitä kiinni.

”Japanilaisittain” lavastettu ja puvustettu henkilökaarti ja elämänpiiri on parhaimmillaan riemastuttavan pöhkö ja räävitön. Vaikka Samurai Rauni Reposaarelainen on jotain epämääräistä parodian ja kunnianosoituksen välimailta, se onnistuu olemaan paikoittain varsin hauska omalla hullulla tavallaan.

Tarinan ja sen kuljetuksen tasolla elokuva jättää paljon toivomisen varaa, mutta tekijöitä voi vilpittömästi kiittää siitä, että he ovat uskaltaneet olla persoonallisia ja rohkeita. Tuskin Raunista kassamagneettia tulee, mutta ainakin ne, jotka menevät sitä katsomaan avoimin mielin, saattavat yllättyä iloisesti.

Tulevaisuuden kulttielokuva?