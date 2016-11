Komedia

Luokkakokous 2 - polttarit Komedia Ohjaaja: Taneli Mustonen Suomi Vuosi: 2016 Kesto (min): 82 Ikäraja: K12 Rooleissa: Sami Hedberg, Aku Hirviniemi, Jaajo Linnonmaa, Kalle Lamberg, Anu Sinisalo

Syksyn kotimainen hittikomedia on nyt saatu teattereihin.

Ja sama meno jatkuu eli Luokkakokous 2 – polttarit jatkaa siitä, mihin ensimmäinen osa jäi.

Alapäävitsejä heitetään lisää.

Sama tavara halutaan myydä nyt fanille siis uudestaan.

Vielä edeltäjäänsäkin vahvemmin Luokkakokous 2 rakentuu miehen sukuelimen ympärille. Ollaan menossa poikaporukalla juhlimaan, häihin, treffeille, polttareihin ja myös hautajaisiin.

Uutena hahmona esitellään vanha koulukaveri Kikkeli-Kallonen. Kallosen penis toimii komedian liikkeelle panevana voimana.

Puolitoista vuotta sitten valmistunut ensimmäinen Luokkakokous oli rasvaisen sovinistinen. Seksismiä on mukana myös jatko-osassa, mutta vähemmän kuin voisi luulla. Esimerkiksi stripparien esiintyminen on elokuvassa toteutettu juuri siihen tapaan tyylitellysti kuin tuotantoyhtiö Solar Filmsin poikaporukkaelokuvassa voi olettaa.

Toisaalta elokuva pinnistelee kovin ollakseen poliittisesti korrekti – tässä veijarikomediassa on esimerkiksi naisrooleja enemmän kuin lajityypissä luulisi. Minna Koskela esimerkiksi nähdään hienossa pikkuroolissa speed dating -tapahtuman järjestäjänä, ja Anu Sinisalo näyttelee musiikkibisneksen pomoa niin, että valta tulee kaikille selväksi.

Voi vain arvailla, mistä nyt tuulee. Tekijät (ja mahdollisesti myös rahoittajat) ovat ilmeisesti säikähtäneet avausosan mediavastaanottoa, ja haluavat nyt säilyttää kasvonsa fanien mutta myös kulttuurieliitin silmissä.

Sisäsiisti siis paikoin, mutta miesten komedia Luokkakokous 2 silti yhä on Kauhea kankkunen ja Klovni-elokuvien hengessä munakarvoineen, pitkine kalsareineen ja näkökulmineen.

Kuten muistetaan, Luokkakokous-elokuvat perustuvat tanskalaisiin, samannimisiin menestyselokuviin. Alkuperäinen Klassefesten 2 on huumoriltaan kuitenkin meikäläistä versiota räävittömämpi.

Suomessa Luokkakokous-elokuvat ovatkin lähtökohtaisesti julkkiselokuvia, jossa mennään yleisötavoite edellä, ja joiden vetonaulana toimii pääosia esittävä kolmikko. He esittävät enemmän julkisia persooniaan kuin roolihahmojaan.

Piirre määrittelee Luokkakokouksia jopa enemmän kuin häpeästä ja noloudesta irtoava huumori.

Esiintyjäkolmikon heikoin lenkki näyttelijänlahjoiltaan on Jaajo Linnonmaa. Radiojuontaja lausuu vuorosanat kyllä näpäkästi, mutta väkevämpään ilmaisuun, esittämään sulhasta ja kolmen pennin laulajaa, hän ei veny.

Sami Hedberg on jo astetta parempi. Esimerkiksi hautajaiskohtauksessa kirkossa Hedbergiltä nähdään hyvää fyysistä toilailukomiikkaa äänisuunnittelun avustamana, mutta muuten lavakoomikon ilmaisu on pehmeää ja ennen kaikkea sisäänpäin kääntynyttä. Se on ongelma, sillä näyttelijän pitäisi olla kontaktissa toisiin.

(Elokuvarooliin kapea-alainen on myös koomikko Kalle Lamberg, joka esittää Kikkeli-Kallosta hätäisesti, lähinnä röyhtäilyä korostaen.)

Pääkolmikon ainoa näyttelijä on Aku Hirviniemi, joka on nyt aivan eri vireessä kuin ensimmäisessä Luokkakokouksessa.

Hirviniemi kantaa rytmitajullaan ja kameraläsnäolollaan paikoin koko elokuvaa. Hänelle on myös pedattu tarinan parhaimmat ja vaikeimmat paikat, jopa ihan täysiveristä draamaa.

Kun pääesiintyjät ovat tätä tasoa, voi paremmin ymmärtää ohjaaja Taneli Mustosen nimiin laitettuja käsikirjoituksen muokkauksia, joissa näkyy karkea varman päälle peluu.

Hienovaraiset osuudet, jossa olisi voinut käsitellä yksinäisyyttä, epäonnistumisen tai häpeän teemoja, ovat tehneet tilaa pomminvarmoiksi naurattajiksi lasketuille tilanteille. Yhdessä niistä kaivellaan kuolleen miehen penistä ruumisarkusta, ja toisessa mies kohtaa miehen moottoripyöräjengin pisuaarilla.

Dramaturginen tarkkuus, jota ohjaaja Mustonen työryhmineen esitteli alkusyksystä kauhuelokuva Bodomissa, puuttuu Luokkakokouksista. Puutteet korostuvat mitä pidemmälle päästään. Esimerkiksi Linnonmaan ja Sinisalon intiimistä kohtauksesta ei saada tehoja irti juuri ollenkaan, ja kohtaus mc-jengin tiloissa olisi sekin voinut olla raastavampi.

Samoin Hirviniemen ja Nina Lahtisen finaali, jossa voisi olla ison parisuhdedraaman ainekset, jää ponnettomaksi. Ja lopuksi läpsitään tietenkin puolilähikuvassa naista takapuoleen.

Itselleni huippuhetki aukesi vasta, kun Luokkakokous 2 oli jo loppu. Lopputekstien aikana nimittäin aukeaa kurkistusluukku julkkiselokuvan kulisseihin, kun valkokankaalla esitetään epäonnistuneiden kohtausten potpuri.

Ne kuvat ovat riemukkaita, ja tunteet aidonoloisia. Niitä hetkiä olisi katsonut pidempäänkin, kokonaisen elokuvan vaikka.