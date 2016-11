Draama. Lunastus. Ohjaus Márton Jelinkó, pääosissa Lauri Tanskanen, Jemina Sillanpää, Matti Onnismaa. Kesto 92 min. K12. ★★★

Indieohjaaja Márton Jelinkón esikoispitkä Pystyssä palkittiin joitakin vuosia sitten Lontoon Raindance-elokuvafestivaaleilla parhaana esikoiselokuvana. Karhea ja realistinen elokuva kuvasi romantisoimatta kahta velkaloukkuun jäänyttä nuorta naista ja heidän vaihtoehdotonta elämäänsä. Hieman samoilla jäljillä Jelinkó on myös uutuudessaan Lunastus.

Tomas ( Lauri Tanskanen ) soluttautuu Virosta salakuljetettujen rakennusmiesten joukkoon löytääkseen kadoneen siskonsa Katalinin. Sama porukka, joka salakuljettaa työmiehiä, harrastaa myös itäeurooppalaisten nuorten naisten ihmiskauppaa.

Ennen pitkää Tomaksen onnistuu päästä joukkiota johtavan Markun ( Matti Onnismaa ) organisaatioon, jossa hän lopulta saa vihiä siskonsa kohtalosta Markun apurina työskentelevältä Weralta ( Jemina Sillanpää ). Myös Wera on aikoinaan ollut ihmiskaupan uhri, eikä hän enää pääse sen verkosta irti.

Lunastus on huomattavasti tyylitellympi ja verkkaisempi elokuva kuin Pystyssä. Siinä on nähtävillä sekä tanskalaisen Nicolas Winding Refnin että ehkäpä myös argentiinalaisen Gaspar Noén elokuvien vaikutusta.

Välillä tuntuu, että Lunastuksessa viipyillään turhankin pitkään eri kohtauksissa ja rakennetaan tunnelmaa hidastuksilla ja staattisilla jaksoilla.

Niillä pyritään ennen kaikkea kuvaamaan moraalisesti täysin mädän maailman vaikutusta Tomakseen. Nuori mies tietää, että selvittääkseen siskonsa kohtalon hänen on pelattava rikollisten ehdoilla. Mutta se käy luonnolle ja alkaa myös vähitellen korruptoida häntä. Umpikujasta on siis päästävä, ja Winding Refnin tapaan ainoa ulospääsy on väkivallan kautta.

Tiettyä itsetietoisen taiteilun vaikutelmaa Lunastus ei täysin väistä, mutta jälleen Jelinkón ansioksi on laskettava kokonaisuuden täysivaltainen hallinta sekä myös aiheen tylyn karu käsittely.

Lunastus myös näyttää hienolta, kiitos Dubravka Kurobasan kuvauksen. Se hyödyntää hyvin niin bordellin punaisia valoja, varastoalueiden ankeutta kuin metsän vehreyttä.

Näyttelijät tekevät työnsä vähäeleisesti ja lähes ilmeettömästi. Lauri Tanskanen on tehokas Tomaksen roolissa.