Dokumentti. Danny. Ohjaus Sakari Saksa. 103 min. K7. ★★

Oikeastaan Danny-dokumentti kertoo vanhenemisesta. Se alkaa super-cooleilla valokuvilla nuoresta Ilkka Lipsasesta, joka ensimmäisten joukossa toi Suomeen popin ja rockin sanomaa varhaisella 1960-luvulla samaan aikaan, kun teinitytöt vaipuivat hysteriaan Beatlesien edessä.

Näemme myös nyky-Dannyn, joka edelleen sankarillisesti heittää keikkaa. Dannyssä henkilöityy monta vuosikymmentä suomalaisen populaarimusiikin historiaa, ja hänen ja ikätovereidensa puheita on hauska kuunnella.

Olavi Kaskisuo

Uuden dokumentin perusteella Dannysta on tallessa valtava määrä valokuva- ja filmimateriaalia, alkaen uran alkuaikojen kaitafilmeistä. Mitä kaikkea niistä saisikaan irti!

Mutta huokaus. Sakari Saksan ohjaama Danny on kotikutoinen elokuva, joka hassaa kaiken hienon aineistonsa. Sekaan on lisäksi heitetty täysin sattumanvaraista arkistofilmiä, jolla ei ole mitään tekemistä Dannyn kanssa. Vuosikymmenetkin hyppivät kuvassa miten sattuu.

Danny olisi ansainnut ammattilaisten tekemän dokumentin.

Hyvällä tahdolla elokuvasta toki löytää helmiä, sillä vanhoja filmejä ei sentään ole säästelty. Ne on vain editoitu surkeasti. Haastatteluista välittyy supisuomalaista huumoria ja vanhojen rokkareiden itseironiaa.

Dannyn ura on kyllä sen verran erikoinen, että kaikenkattavan dokumentin tekeminen olisi vaikeaa kelle tahansa. Suurellinen show-vaihe tulee aina näyttämään kornilta, ja pelkästään siitä olisi voinut koota mainion dokumentin: miten kylällä aina tiedettiin, että keikka alkoi, kun taloista katkesivat sähköt. Ja kerran tanssilavalla pyrotekniikka karkasi käsistä.

Armi Aavikko -episodi taas on niin täynnä tragediaa, että sitä on vaikea kestää. Danny puhuu Armista liikuttavan avoimesti, ja myös ex-vaimo Liisa Lipsanen on dokumentissa varsin rehellinen.

Kaikki kunnia Dannylle, Suomen Johnny Hallydaylle.