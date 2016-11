FANTASIA

Ihmeotukset ja niiden olipaikat (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Ohjaus: David Yates. Pääosissa Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler. 133 min. K12. ★★★★

Toivoin kovasti, että Ihmeotukset ja niiden olinpaikat olisi täysosuma, Harry Potter -tarinoiden veroinen osoitus kirjailija J. K. Rowlingin ja hänen elokuvantekijäkumppaneidensa taidoista. Sitä se ei harmittavasti ole, mutta vauhdikas ja ajankohtainen fantasiaseikkailu kyllä, ja viihdyttävä kurkistus Rowlingin yhä laajenevan taikamaailman toiseen kolkkaan ja aikakauteen.

Kirjailijan mukaan Ihmeotus-elokuvia on tulossa kaikkiaan viisi, joten nyt ollaan vasta alkuluvuissa.

Elokuvan aihio ja nimi tulee Lisko Scamanderin teoksesta, jonka Potterinsa hyvin lukeneet tunnistavat velhopoika Harryn koulukirjana. Rowling kirjoitti opuksesta vuonna 2001 hyväntekeväisyyskampanjaa varten tosielämän version. 15 vuotta myöhemmin Rowling, joka toimii nyt ensimmäistä kertaa käsikirjoittajana, tutustuttaa meidät tarkemmin Scamanderin varhaisvaiheisiin.

Ken odottaa yhdeksättä Harry Potter -elokuvaa, pettyy. Tarinassa vilahtaa tuttuja nimiä Dumbledoresta alkaen, mutta Pottereiden Dickens-sävyinen eksentrinen brittiläisyys on vaihtunut urbaaniin amerikkalaisepookkiin. Vire on synkkä, sukelletaan melkein keskelle sotaa.

Kepeyttä ja hullutteluakin toki on, ennen kaikkea Liskon ja hänen suojattiensa hahmoissa. Lisko – englanninkieliseltä nimeltään Newt, lyhennys Newtonista – on nuori englantilainen taikazoologi, harvinaisten ihmeotusten intohimoinen tutkija ja suojelija. Hyväntahtoinen, mutta ihmisarka ja hajamielinen Lisko onnistuu aiheuttamaan kaaosta minne meneekin.

Jaap Buitendijk

Poikamaisen viaton Eddie Redmayne on nappivalinta rooliin. Tarkalla ilmaisullaan hän tekee hiukan yksioikoisesta hahmosta sympaattisen sankarin.

Tarina alkaa vuoden 1926 kuohuvasta New York Citysta: on jazzia, flappereita, kieltolaki, uudenlaista avoimuutta mutta myös kasvavaa suvaitsemattomuutta. Taikalehtien otsikot huutavat Potter-lukijoille tutun julman Grindelwald-velhon nimeä. Samaan aikaan salaperäinen voima tekee pahojaan New Yorkin kaduilla.

Amerikkalainen taikayhteisö elää brittiläisen tavoin salassa ihmismaailman rinnalla, mutta pelkää tapahtumien pian johtavan heidän paljastumiseensa ei-taikeille, joiksi he tavallisia ihmisiä kutsuvat.

Tämän keskelle saapuu maailmanmatkaltaan Lisko kantamuksenaan matkalaukullinen ihmeotuksia ja toiveenaan löytää kokoelmaansa vielä yksi harvinaisuus.

Epäonneksi Liskon laukku vaihtuu ei-taikki Jacob Kowalskin (mainion hölmistynyt Dan Fogler ) salkkuun ja pian kaupungissa mellestää toinen toistaan kummallisempia otuksia. Napakka taikalainvalvoja Tina Goldstein (koskettava Katherine Waterston ) ottaa tehtäväkseen auttaa Liskoa, luvalla tai ilman.

Kiehtovan hämäriä hahmoja on useita: Tinan sulavapuheinen pomo Vaka ( Colin Farrell ), kaltoin kohdeltu Valio-nuorukainen ( Ezra Miller ) ja tämän noitakammoinen ottoäiti ( Samantha Morton ). Rowling ja vankan Potter-kokemuksen omaava ohjaaja David Yates pitävät lukuisat juonensäikeet käsissään, mutta paikoin tarina tuntuu ohuelta.

Puutteistaan huolimatta elokuva näyttää ja kuulostaa upealta. Erikoistehosteet ovat sulavia ja elokuvan tummanpuhuva New York korea yhdistelmä realismia ja sarjakuvakierteelle heitettyä art decoa. Ihastuttavin keksintö on Liskon taikalaukku, jonka sisään mahtuu kokonainen eläintarha. Kokenut säveltäjä James Newton Howard yhdistelee johnwilliamsmaisia fantasiateemoja jazzrytmeihin.

Rowlingin taikakertomusten keskeisiä teemoja ovat oikeudenmukaisuus ja sen vaatima rohkeus, rasismin vastustaminen ja kritiikki valtaapitävien pelkuruutta kohtaan – ja niiden rinnalla, ennen kaikkea, usko hyvään, ystävyyteen ja ihmisten (taikataitoisten ja meidän muiden) älykkyyteen. Onneksi hän on palannut meitä niistä muistuttamaan.