Lastenelokuva Viiru ja Pesonen – paras joulu ikinä. Ohjaus Ali Samadi Ahadi, pääosissa Stefan Kurt, Max Herbrechter, Marianne Sägebrecht, 82 min. S. ★★★

Ruotsalaisen Sven Nordqvistin Viiru ja Pesonen -kirjat jatkavat elämäänsä elokuvissa. Paras joulu ikinä on jo toinen saksalaiselokuva, joka on toteutettu samoilla näyttelijöillä ja animoiduilla eläinhahmoilla.

Joulua on vietetty kirjoissakin ainakin kahdesti, ja elokuva perustuu Viiru ja Pesonen saavat jouluvieraita -kirjaan, jossa Pesonen loukkaa jalkansa, ja parivaljakon joulu uhkaa mennä täysin pilalle. Pesonen kun on tottunut pärjäämään yksin, eikä pyydä naapureilta eli Kososelta ja rouva Anttoselta apua edes tässä äärimmäisessä kriisitilanteessa, ja Viirun epätoivo kasvaa aaton lähestyessä.

Saksalaisten versiot saavat ensin aikaan torjuntaa, koska Nordqvistin pikkutarkka piirrostyyli on niin olennainen osa kirjojen viehätystä. Toisaalta juuri siksi niistä saa huolellisen mallin myös live-lavasteille, ja Stefan Kurtin esittämä Pesonenkin on ihan pesosmainen.

Mökki on kyllä vähän turhan siisti, eikä digianimoitu Viiru ole ollenkaan piirretyn veroinen, mutta mystiset muklat ovat tässä muodossa vitsikkäitä.

Niin kauan ei ole hätää, kun elokuvien pohjalla ovat Nordqvistin kirjoittamat tarinat, mutta sopii toivoa, ettei Nordqvist anna muille lupaa kokonaan uusiin käsikirjoituksiin. Nordqvist on nero, sillä hän on ymmärtänyt pienten lasten mittakaavan, johon myös vanhempien on helppo samaistua.

Ja lapsillehan mikään ei ole niin isoa kuin joulu.