Romaani Miika Nousiainen: Juurihoito. Otava. 334 s.

Nykyään ilmestyy paljon hyvänmielenromaaneja eli kepeitä, vähän fantastisiakin tarinoita erilaisista mielensäpahoittajista, karkailevista satavuotiaista ja muista vähän marginaalisista maailman tarkkailijoista.

Juurihoito Kirjoittaja: Miika Nousiainen Julkaisija: Otava Laji: Romaani Vuosi: 2016 Sivumäärä: 334

Kirjailija ja tv-käsikirjoittaja Miika Nousiainen (s. 1973) on tähänastisissa romaaneissaan hiponut rajaa mutta pysytellyt vakavalla puolella.

Uusin Juurihoito on kuitenkin täysverinen hyvänmielenromaani: rento vaellustarina, jota ryyditetään värikkäillä henkilöhahmoilla ja eksoottisilla maisemilla.

Sanailun ja kuvailun välejä tilkitsevät dramaattiset ihmiskohtalot ja maailman epäoikeudenmukaisuuden ja elämän tarkoituksen pohdiskelu.

Juurihoito on siis Paulo Coelhoa ja Elizabeth Gilbertiä suomalaisittain.

Kehystarina on kekseliäs.

Mainostoimittaja Pekka löytää hammaslääkäristä veljen, jonka ei tiennyt olevan olemassakaan. Estynyt Esko vastustelee ensin, mutta solahtaa sitten silkkaa yksinäisyyttään sisaruksena oloon. Se tietysti muuttaa hänet vähitellen kokonaan.

Yhdessä miehet lähtevät etsimään kadonnutta isäänsä, ja matkan varrella sisaruksia löytyy aina vain lisää, Ruotsia, Thaimaata ja Australiaa myöten.

Perusjännite syntyy veljesten erilaisuudesta, vaikka he samaa juurta ovatkin.

Kahta kertojanäkökulmaa vaihtelemalla Nousiainen pääsee kommentoimaan nykysuomalaista keskiluokkaa, jossa voidaan elää täysin erillään, kuplissa.

Eronnut Pekka pohtii esimerkiksi avioliiton tukehtumista naisia ja miehiä eri suunnista ahdistaviin vaatimuksiin.

Erakko-Esko ei ymmärrä hänen murheitaan lainkaan ja kummastelee nykyaikaa ylipäätään: kaiken psykologisointia, tunteista puhumista, ravintolaillallisia ja tanssimista, liian sallivaa lastenkasvatusta.

Ruotsin-siskon löytyminen johdattaa pohtimaan maahanmuuttopolitiikkaa ja pakolaisuuden syitä, samoin suvaitsevaisuutta ja sen rajoja.

Sisko kuuluu nimittäin äärioikeistopuolueeseen, vaikka rakastaakin pakolaismiestään ja etnisesti monenkirjavia lapsiaan.

Hahmona hän on valitettavasti rasittavan karikatyyrimainen puuskahtelija.

Matkan jatkuessa romaani nostaa esiin seksimatkailun ja alkuperäiskansojen tuhon.

Tässä vaiheessa tuntuu siltä, että Nousiainen on unohtanut, mitä oli kirjoittamassa. Se on vähän outoa, kun kyse on kuitenkin monenlaisen tekstin ja viihteen ammattitekijästä.

Välillä sivuja täyttää luentomainen selvitys Australian aboriginaalien tavoista, välillä kuvaillaan drinkkejä ja turistikierroksia. Ne hautaavat alleen henkilöiden hapuilun isänsä, alkuperänsä ja toistensa luo.

Eli sen varsinaisen juurihoidon.

Nousiainen osoittaa kyllä, että erilaisuuden pelon ja sorron mekanismit ovat samat, ollaan sitten 1950-luvun Lieksassa romanileiriä häätämässä, Södertäljen siirtolaislähiössä tai Australian alkuperäisasukkaita kurittamassa.

Sortoa myös vastustetaan samoilla tavoilla, väkivaltaan tai apatiaan vaipumalla.

Kiinnostavinta kirjassa on monelta kulmalta käsitelty hammashoito.

Se on nokkela aihevalinta, koska jokaisella lukijalla on siihen jonkinlainen suhde. Ei poraamisesta ja plakinpoistosta voi lukea ilman että sen tuntee omassa suussaan.

Eskolle hammaslääkärinä olo täyttää tyhjää elämää, Pekkaa huonot hampaat ovat alitajuisesti pidätelleet sivuraiteella. Hampaat todistavat kirjassa myös sukulaisuudesta, kertovat elämänhallinnan tasosta ja johdattavat aikanaan rakkauden luo.

Niin paljon ravinto- ja harjausvinkkejäkin Juurihoidossa on, että sen lukeminen edistää varmasti kansanterveyttä.