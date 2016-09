Elämäkerta Tommi Liimatta ja Sami Yaffa: Tie taipuu. Like. 462 sivua. 28 e.

21 on suomalaisen rockhistorian hämmästyttävimpiä lukuja. Sen ikäinen basisti Sami Yaffa (omaa sukua Takamäki) oli, kun hän soitti viimeisen keikkansa Hanoi Rocksin riveissä tammikuussa 1985.

Edellisten neljän vuoden aikana Yaffa oli ehtinyt kiertää puoli maailmaa Euroopasta Aasiaan ja Amerikkaan. Hän oli soittanut viidellä Hanoi Rocksin albumilla, jotka eivät tehneet yhtyeestä maailman kuuluisinta mutta joiden vaikutus oli sitäkin huomattavampi.

Aivan kuin tässä ei olisi tarpeeksi, hänen bassoaan kuultiin myös aikakauden menestyneimmällä suomalaislevyllä, Pelle Miljoona Oy:n albumilla Moottoritie on kuuma.

21-vuotiaana, hädintuskin täysi-ikäisenä, Yaffa oli ehtinyt kokea suurempia asioita kuin useimmat muusikot koko elämänsä aikana.

Sakari Viika

Tähän saakka tarina on tarkoin tallennettu useisiin kirjoihin, mutta koskaan aiemmin äänessä ei ole ollut Sami Yaffa. Tie taipuu -elämäkerrassaan hän avautuu ensi kertaa elämänsä kiireisimmistä vuosista ja täyttää osaltaan puuttuvia palasia Hanoi Rocksin historiassa.

Vielä kiinnostavampaa on se, mitä tapahtui yhtyeen hajottua.

Ulospäin Sami Yaffa on näyttäytynyt kosmopoliittina, joka muuttaa sujuvasti mantereelta toiselle (Espoosta tie on taipunut Tukholmaan, Lontooseen, Los Angelesiin, New Yorkiin, San Diegoon, Mallorcalle ja Barcelonaan) ja löytää kivuttomasti paikkansa bändistä toiseen.

Vuosien varrella työnantajia ovat olleet niin kalifornialainen Jetboy kuin rockin legendat Joan Jett ja New York Dolls. Michael Monroen rinnalle Yaffa on palannut uskollisesti aina uudestaan. Tie taipuu tiputtelee matkan varrella vastaan tulleita rockin kuninkaallisia hengästyttävää tahtia: Lemmy, Slash, Little Steven, Joey Ramone, Syd Barrett ja sadat muut tulevat mainituiksi.

Kansainvälisen rocktyöläisen arki paljastuu karummaksi.

”Olin aika unemployable, koska koulutus oli päättynyt yhdeksänteen luokkaan”, Yaffa purkaa Hanoi Rocksissa huikattujen vuosien krapulaa.

Bändin hajottua Yaffa muutti Tukholmaan, jossa hänestä tuli pian isä. ”Lapsen takia piti kumminkin yrittää. Päädyin pariksi kuukaudeksi pesemään yleisiä vessoja – pudotus rokkitähdestä siivoojaksi oli jyrkkä ja äkkinäinen.”

Yaffa ei sano sitä itse, mutta lähes 500 sivun aikana hän paljastuu heittäytyjäksi. Kun jokin alkaa kaihertaa mieltä, hän ei aikaile päätöstään: varmat tulolähteet vaihtuvat epävarmuuteen yhä uudestaan.

Pelle Miljoonan riveistä hän karkasi Tukholmaan ennen levyjulkaisukiertuetta, ja Hanoi Rocks jäi läpimurron kynnyksellä bändin yhteishengen rapauduttua. Joan Jett soitti liian monta kertaa saman setin maaseutumarkkinoilla, ja New York Dollsin uusi tuleminen alkoi polkea paikallaan.

Syvimmällä Yaffan ura kävi 1990-luvun lopulla, kun hän oli ajautunut katusoittajaksi Barcelonaan. Toinen soittaja oli vienyt hänen vakipaikkansa, ja nyrkit alkoivat heilua.

”Tähänkö siis ollaan tultu?” Yaffa huomasi miettivänsä jälkikäteen. ”Silloin on aika heikoilla, kun rupeaa matsaamaan katusoittospotista. Kohta tappelisin lokin kanssa nakkipaperista.”

Yhä uudestaan Yaffa on myös noussut. Rockbändeissä on aina tilaa luotettavalle basistille, ja kaikesta koetusta huolimatta hän näyttää säilyttäneen selväjärkisyytensä. Kovimmat huumeet jäivät jo Hanoi Rocks -aikana, kun kavereita alkoi kaatua vasemmalla ja oikealla.

Ei ole sattumaa, että elämäkerta ilmestyy juuri nyt. 53-vuotiaana Yaffa on kiireisempi kuin koskaan. Pesti Michael Monroen luottobasistina käy kokopäivätyöstä, ja samalla on avautunut aivan uusi lehti televisiokasvona.

Palkittu Sound Tracker -sarja vaati tekijäkseen Yaffan kaltaisen, kaikesta maailman musiikista loputtoman kiinnostuneen tekijän. Sarjassa hän pääsee vihdoin käyttämään kaikkia niitä kokemuksia ja kontakteja, joita maailmalla on yli 30 vuoden aikana kertynyt.

Tommi Liimatan roolina on toimia elämäkerran kirjurina, joka suoristelee Yaffan rönsyilevänä pulppuavaa kerrontaa. Tarina etenee päähenkilönsä suulla ja ilman taustoittamista, minkä vuoksi aiheeseen perehtymätön lukija putoaa varmasti kyydistä useaan otteeseen. Käänteitä ja nimiä on niin loputtomasti.

Pohjimmiltaan ratkaisu on oikea. Tie taipuu on Sami Yaffan näköinen kirja, josta välittyy hänen ennakkoluuloton ja seikkailunhaluinen elämänasenteensa. Yhtä kansainvälistä tarinaa kenelläkään suomalaisella rockmuusikolla ei ole kerrottavanaan.

Eikä se seikkailu ole ohi. Kirjan valmistumisen jälkeen Yaffa on löytänyt taas uuden kotikaupungin. Ulkomailla vietettyjen 35 vuoden jälkeen ja ensimmäistä kertaa elämässään hän on nyt helsinkiläinen.

”Elämän pitää mielenkiintoisena se, ettei tiedä mitä kulman takaa löytyy”, hän summaa.