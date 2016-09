Runokirja Paperi T: Post-alfa. Kosmos. 96 s.

Rap-ilmaisun keskeinen asenne on uho. Siinä on oma ironiansa, sillä kuka muu muka kuin epävarma haluaisi uhota? Sama ristiriitaisuus sisältyy rap-artisti Paperi T:n eli Henri Pulkkisen esikoisrunoteoksen nimeen post-alfa. Etukäteen Paperi T on kertonut kirjaan sisältyvän ajatuksen, ”oltaisko me jo päästy yli alfamiehestä ja mitä sen jälkeen?”

Post-alfa Kirjoittaja: Paperi T Julkaisija: Kosmos Laji: runokirja Vuosi: 2016 Sivumäärä: 96

Ilmeisesti emme ole, jos jo runokirjan nimellä täytyy uhota ei-maskuliinisuuttaan.

Mutta se miehisestä kikkelinkalistelusta, sillä suoraan sanottuna: post-alfa on mainio runoteos. Juuri sellainen jota fiksut urbaanit kolmekymppiset ovat kaivanneet, kun rap, tumblr ja nokkelien kavereiden Facebook-päivitykset ovat syrjäyttäneet ison osan runoudesta käsittelemään arjen sijasta kieltä itseään.

Paperi T:n runot ovat säkeiksi jaettuja havaintoja viivästynyttä teini-ikää potevan kolmekymppisen, ehdottomasti älykkääksi itsensä mieltävän miehen mielenmaisemasta: ”mansplainaan sulle david foster wallacea / ja ihmettelen miksi nait mieluummin jonkun lenkkeilijän / eikö kukaan enää halua panna woody allenia - - ruuhkabussin katosta roikkuu pieniä hirttosilmukoita / jonain päivänä kaipaan vielä tätäkin”.

Tunnistettavaa, vaikkei ehkä hirveän yllättävää. Ylle vyöryessään banaalienkin havaintojen summa kasvaa ilahduttavasti osiaan suuremmaksi. Runojen puhuja kokee, ettei voi enää lähteä interreilaamaan, koska ”30 ja reppu selässä hyi vittu”. Se, ”onko näissä essoissa liivatetta”, on relevantti huolenaihe, kuten myös epätietoisuus siitä, ”miten milleniaalit rakastelevat”, koska ”ei tässä kotiinkaan voi lähteä / pelkään missaavani kaiken”.

Suorapuheisuudestaan huolimatta säetasolla hiotut ja rytmisesti hallitut runot väistävät harrastelijamaisen vaikutelman. Sama koskee eläväistä kokoelmaa kokonaisuutena. Runojen muodot vaihtelevat ”perusrunosta” tajunnanvirtamaiseen proosarunopurskaukseen ja luettelosta minimalistiseen kolmisäkeeseen: ”koira kuumassa autossa / riko ikkuna / kurista koira”.

Parhaimmillaan kokoelma on, kun se on rämpinyt läpi alkupuoliskon pakollisten baarien ja taiteilijoiden nimidroppailujen. Silloin ilmaisu riisuu vaatteensa ja siirtyy viimein tilaan, jossa miehen ei tarvitse uhota – post-alfa.

Alta paljastuu esimerkiksi muutaman lauseen mittainen tilitys unesta, jonka takia runon puhuja on rakastunut tosimaailmasta tuttuun henkilöön. Jäljelle jää vain toive, että jonain päivänä unen kohde näkisi saman unen. Runo on yksitasoinen, liikuttava vilpittömyyden pilkahdus vailla kirjallisia viittauksia tai ironiaa.

1980-luvulla syntyneille rakkaus ja ihmissuhteet tapahtuvat yhtä paljon chat-ikkunoissa kuin kasvotustenkin. Siksi Paperi T:n runoissa eron jälkeisestä tuskasta riittää kertomaan Facebookista tutut sanat: ”User blocked // We’re sorry that you’ve had this experience.”

Ei Paperi T:n runokirja silti taida olla sukupolvi-Tapaus isolla T:llä, kuten Johannes Ekholmin niin ikään tuore aikalaisteos Rakkaus niinku. Jos Ekholmin romaani on väitöskirjatasoinen aikalaisanalyysi, jossa esitetään johtopäätöksetkin (valkoinen mies voisi vaihteeksi olla hiljaa), Paperi T:n muistikirjamainen ilmaisu tyytyy ”vain” sanoittamaan urbaanin turhautumisen. Puhdistavia kokemuksia kummatkin.