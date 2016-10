Kirjallisuudentutkimus Markku Eskelinen: Raukoilla rajoilla. Suomenkielisen proosakirjallisuuden historiaa. Siltala. 599 s.

Kirjailija-poleemikko Markku Eskelisen (s. 1959) uusi teos on paljastuskirja, jolla on kirkas agenda: kirjallisuushistoriamme suuret vääryydet on vihdoinkin korjattava.

Syylliset ovat selviä: sivistyneistö, kirjallinen eliitti, tutkijat ja heidän kirjoittamansa ”sensuurin ja propagandan tahrima kansallinen historiankirjoitus”. Tuomiot ovat ankaria, henkilöihin käyvä arvostelu karkeaa ja julkisuushakuista.

Historiankulku rajataan suomenkieliseen proosaan eikä rinnakkaisia polkuja tunnusteta eikä tunneta. Kirjoittaja väittää rajauksensa olevan tuore ja tarjoavan näkökulmaedun.

Mukana on 1700-luvun uskonnollista kirjallisuutta, nykyaikaista viihdettä ja sensaatiojournalismia. Sen sijaan kertova ja ruotsinkielinen kirjallisuus, Kalevala, Vänrikit ja Välskärit, putoavat kuvasta kokonaan. Kaksi jälkimmäistähän elävät omaa elämäänsä myös suomen kielellä.

Eskelisen mukaan mitään hänen teostaan vastaavaa ei ole aikaisemmin kirjoitettu. Ehkä ei, mutta hänelle tuntemattoman Leevi Valkaman vuonna 1970 Suomen kirjallisuuden VIII osaan kirjoittama suomalaisen romaanin historia ja Auli Viikarin neljännesvuosisadan takainen tutkielma 50-luvun proosaan poetiikasta edustavat kyllä alueen perustutkimusta.

Esiteltävät prosaistit on aivan erityinen valikoima. Tilaa saavat suosikit ja jokunen inhokki, lempikirjailijoista kirjoitetaan kymmenien sivujen esittelyjä, kirjoittajalle yhdentekevät kirjailijat jäävät maininnoiksi.

Suuret prosaistit ovat yllätyksettömiä: Aleksis Kivi, Volter Kilpi, Aino Kallas, Pentti Haanpää, Paavo Haavikko, Väinö Linna. Arviot perustellaan pätevästi, mutta uutta sanottavaa ei heistä juuri ole. Korkealle ja näkyvälle sijalle asettuu unohdettu, väärin ymmärretty tai kaltoin kohdeltu kirjailijasankari.

Niinpä Eero Salmelaisen kansansatukokoelma nousee lähes kaikkien aikalaisromaanien ylle. Ensimmäiseksi suomalaiseksi romaaniksi valikoituu Nils Ajmeleuksen 84-sivuinen Haaksirikko (1838). Thomas Frimanin novelli Suomen Rahwaan olo Pietarissa. To’ellinen tapaus (1849) on taas kirjallisuutemme ensimmäinen suurkaupunkikuvaus.

Eskelinen esittelee ansiokkaasti monenlaisia pikkulöytöjä 1800-luvulta laji- ja muotopiirteitä eritellen. Vaatimatonta kynäilijääkin tarkastellaan myötäsukaisesti.

Lukuisat uudelleenarviot osuvat toisinaan, joskus taas eivät. Minna Canth oli kirjoittajan mukaan ajalleen tärkeä ja tarpeellinen kirjailija, mutta hänen teoksensa ovat nykylukijan makuun yksinkertaista, aikansa elänyttä taidetta. Maria Jotunista osoitetaan hyvin aihepiirin kapeus ja vähittäinen maneeristuminen.

F. E. Sillanpään kontolle Eskelinen huitaisee vanhan syytöksen, jonka mukaan ”Nobel-komitea ei eturivin modernisteja 1930-luvulla palkinnut”. Nykyisyyden tirkistysaukosta eivät asioiden suhteet oikein näy. Maaseutuhenkinen proosa oli tuolloin kaikkialla Euroopassa suosittua, modernismi orastavaa ja tunnistamatonta liikehdintää, joka vasta vuosikymmeniä myöhemmin osoittautui voittoisaksi suuntaukseksi.

Olavi Paavolaisesta luodaan sen sijaan monipuolinen lähikuva 30-luvun poliittisia suhdanteita vasten. Eskelinen onkin parhaimmillaan itselleen läheisten poleemisten kirjailijain parissa, joiden tuotannon hän tuntee perusteellisesti.

Kirjan parhaita osuuksia lienee kuitenkin työläiskirjallisuus, joka vapautetaan palmgrenilaisesta kirjurinotteesta. Kirjallisin perustein, ilman poliittista kehystä ja sentimentoa nostetaan esiin Hilda Tihlän ja Konrad Lehtimäen tapaisten kirjailijoiden yhteiskunnalliset teemat. Sadan vuoden kehitys 2000-luvulle aina Arto Salmiseen rakennetaan oivallisesti tuttujen ja hieman tuntemattomienkin kirjailijakuvien varaan.

Kaiken keskeltä kohoaa Algot Untola, joka kirjoitti valtavan, paljolti vielä julkaisemattoman tuotannon, kieltäytyi valtion kirjallisuuspalkinnosta, kuoli teloittajien luoteihin, ja jonka maine on säilynyt kirkkaana tylsämielisten tutkijoiden huikeiden väärinymmärrysten ansiosta. Voiko suurempaa kirjallista sankariroolia kuvitella?

Untolan mestariteokseksi nousee Harhama, jonka metafiktiivinen mielikuvitus, kielellinen rikkaus sekä oikullinen kompositio vastaavat täydellisesti Eskelisen kirjalista makua.

Suomenkielisen modernismin historia alkaa Eskelisen mukaan Kilven Alastalon salista. Suomalaiset kotikutoiset ”modernismit” ja niiden tutkimus saavat kyytiä. Erityiskriittisen kohtelun saa Tuomas Anhava, jonka diktatorinen ”bonsai-modernismi” ei koskaan ”ankkuroitunut eurooppalaisen modernismin poetiikkoihin”.

Kritiikki perustuu ajoitusharhalle. 1950-luvun helsinkiläinen modernismi ei toistanut 1920–30-lukujen Pariisissa, Lontoossa tai Berliinissä syntyneitä runousoppeja. Sotien jälkeen Suomessa hakeuduttiin tätä ”radikaalia” modernismia edeltävään ”maltilliseen” 1910-luvun modernismiin: Ezra Poundiin, imagismiin, orientalismiin, minimalismiin. Koko kuvio on huomattavan mutkikas ja erilaisten kotouttamistapojen säätelemä.

Modernismin jälkeen edetään aina 2000-luvulle postmodernismin tunnuksin. Mukana on kirjoittajan suosikkeja, Maria Vaara, Paavo Haavikko, Markku Lahtela ja Matti Pulkkinen, Hans Selo.

Eskelisen oma tuotanto saa näkyvän sijan, niin myös kovin myötäsukaisesti esitellyt ikätoverit Mariaana Jäntti ja Jyrki Lehtola. Antti Tuuria, 1900-luvun loppuvuosikymmenien tyylillisesti omaleimaisinta prosaistia ei edes mainita.

Avaako Eskelinen lopultakin kuuluisat ikkunat Eurooppaan? Jos avaa, ei ikkunasta kyllä näy mitään. Kirjallinen kehitys taustoitetaan tutuilla, yleishistoriallisilla kotimaan katsauksilla ja kansainväliset yhteydet tai niiden puute jäävät osoittamatta.

Jos siniset ajatukset kirjallisuushistoriasta ja poleeminen esitystapa eivät häiritse, tarjoaa Raukoilla rajoilla sujuvasti kirjoitettua ja kiinnostavaa kirjallisuusesseistiikkaa.

Yksinomaan kirjojen ja kirjailijoiden polkuja edeten olisi syntynyt yhtenäisempi kokonaisuus, mutta mies menee ja mies tulee ja mies vastaa itse kulkemisistansa.

Kirjoittaja on kotimaisen kirjallisuuden professori Helsingin yliopistossa.