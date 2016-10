Kullervo johdatti J. R. R. Tolkienin Sankarien maasta Keski-Maahan

Fakta

J. R. R. Tolkienin teoksia on suomennettu laskutavasta riippuen viitisentoista. Ensimmäiset käännökset olivat Taru Sormusten herrasta ja Hobitti 1970-luvun alussa.

Nyt ilmestyneen Kullervon tarinan lisäksi viime vuosina ovat ilmestyneet Húrinin lasten tarina (2007) ja Kirjeet (2009).

Tolkienilta jäi jälkeen suuri määrä keskeneräisiä tekstejä. Niitä on sittemmin toimittanut julkaisukuntoon ennen kaikkea hänen poikansa Christopher Tolkien. Viimeisimpiä ovat The Legend of Sigurd and Gudrún (2009), The Fall of Arthur (2013) ja Beowulf: A Translation and Commentary (2014).