Romaani Anna Kortelainen: Siemen. Tammi. 454 s.

Lukuvauhtiin päästyäni olen jo sijoittamassa taidehistorioitsija Anna Kortelaisen toista romaania samaan kategoriaan Virpi Hämeen-Anttilan ja nimimerkki Enni Mustosen uusimman tuotannon kanssa. Eli kulttuurihistoriallisiin luku- tai viihderomaaneihin.

Alkuasetelma on nimittäin ihmissuhderomaanin: historioitsija, keski-ikää lähestyvä Nina, tekee työkseen sukututkimusta ja saa tehtäväksi jäljittää sodan aikana Viipurissa kadonneen upseerin viime vaiheita.

Paikan päällä tapahtuvan selvitystyön lomassa kulkee toinen tarina, jossa päähenkilönä on majuri Asser Luikka itse, vastentahtoinen sotilas ja intohimoinen kasvitieteilijä.

Pian tutkija ottaa kuitenkin Kortelaisessa vallan, ja romaanikirjailija jää taka-alalle. Valitettavasti.

Viipurissa ollaan siis sekä nyt että 1900-luvun alussa. Sen vaiheet kiinnostavat Kortelaista vanhastaan, ja nytkin hän selvittää kaupunkiarkkitehtuuria laajasti ja syvästi. Oikeastaan Viipurista kasvaa koko romaanin päähenkilö.

Osalle lukijoista se voi tietysti olla varsin tyydyttävää. Muille tarjolla on ihmiskuvausta, joka jää ohueksi, vaikka Kortelainen uhraa sille satoja sivuja.

Kahta päähenkilöä yhdistää intohimo tieteeseen, ja se myös eristää heidät muista ihmisistä, lopulta tuhoisasti. Intensiivisen yksilökuvauksen rinnalle on kehitelty kohtauksia ihmisistä keskustelemassa, mutta ne ne vasta päälle liimatuilta ja paperisilta tuntuvatkin.

Koko Siemen-romaanin iso kuva käsittelee (nimeä myöten) populaatioiden liikettä maailmanhistorian tuoksinassa.

Asseria kiehtovat etenkin vieraslajit eli kasvit, joita Viipuriin on tullut eri puolilta maailmaa, milloin kaupankäynnin, milloin armeijoiden mukana.

Nina puolestaan tutustuu ihmisiin, joiden matka on käynyt yhtä sattumanvaraisesti. On evakkoja ja pakkosiirrettyjä, mutta myös halukkaita kulkijoita ja mestarisopeutujia. Häntä kiinnostavat heidän tarinansa, joista jokainen on yksi uusi kerros Viipurin pitkässä historiassa läpikulkupaikkana ja risteyskohtana.

Toiset juurtuvat paremmin, toiset huonommin. Liike on kuitenkin ikuista, eivätkä sitä voi estää rajat tai viranomaiset, eivät liioin pyrkimykset rotupuhtauteen.

Kirjailija tietysti jakaa päähenkilöidensä intohimot, ja Anna Kortelaisen paneutumista sekä historiaan että kasvimaailmaan on hauskaa seurata. Ehjää romaania niiden ympärille ei kuitenkaan synny – lopun taitavasta yllätyksestä huolimatta.