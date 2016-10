Anja Snellmannin uusi romaani kertoo kuolleesta terapia-asiakkaasta ja menneisyyden painosta – mutta onko tarina tosi vai keksitty?

Romaani Anja Snellman: Lähestyminen. WSOY. 143 s.

Mitä merkitystä on romaanin omakohtaisuudella? Onko sillä väliä, perustuuko kirjan juoni tositapahtumiin?

Lähestyminen Kirjoittaja: Anja Snellman Julkaisija: WSOY Laji: romaani Vuosi: 2016 Sivumäärä: 146

Ei tietenkään, ja tavallaan tietysti kyllä.

Kriitikon täytyy arvioida kaunokirjallinen teos vain sen perusteella, mitä kansien välissä on.

Yleisö sen sijaan on usein kiinnostunut siitä, kertooko kirjailija teoksessa kenties itsestään tai läheisistään.

Verhottu totuus myy usein paremmin kuin pelkkä mielikuvituksen tuote.

Anja Snellmannin esikoisteos Sonja O. kävi täällä ilmestyi 35 vuotta sitten.

Siitä asti Snellman on ollut julkinen henkilö, joka on kertonut haastatteluissa ja lehtijutuissa itsestään ja elämästään.

Niiden perusteella on syntynyt käsitys, että varsinkin hänen tuoreimmat teoksensa perustuvat paljolti omiin kokemuksiin.

Samalla linjalla jatkaa myös Snellmannin uusi romaani, Lähestyminen. Siitä löytyy monia teemoja, jotka Snellmanille tiedetään läheisiksi. Kuten kirjailija, teoksen päähenkilö työskentelee terapeuttina päihdeklinikalla, ja on viettänyt paljon aikaa Kreikassa.

Kirja on kuitenkin julkaistu romaanina, ja sellaisena se on arvioitava.

Lähestyminen koostuu lyhyistä, parin sivun mittaisista luvuista. Ne on kirjoitettu tekijälle tuttuun tyyliin. Teksti on täynnä runollisia kuvia, sanalistoja ja ryöpsähdyksiä:

”Ihminen on saari, ihminen on monta saarta. Rykelmä erilaisia merten huuhtelemia kivimuodostelmia, sulkasatoisista luodoista vehmaisiin hiekkarantaparatiiseihin, äkisti kohoaviin tulivuorisaariin ja myyttisesti katoaviin atlantiksiin. Ihminen on oikullinen ryhmä rokkoisia riutankimpaleita siellä täällä, vaanivia kareja ja pelastavia maanosia, maihinnousu-unelmien mantuja kaikilla leveyspiireillä. Ihminen on saarisikermä, taivaan sporadien heijastus.”

Hetkittäin proosarunoa lähestyvä teksti kertoo tarinan, joka sijoittuu kahdelle aikatasolle.

Nykyhetkessä psykoterapeutiksi opiskeleva päähenkilö saa uuden asiakkaan, erilaisista päihdeongelmista kärsivä Ile Zorbas Ojasen.

Terapiaistuntoja kuvataan mukavan konkreettisesti: miten Ile istuu tai kyyhöttää terapeuttinsa sohvalla, miten vaikeaa puhuminen on, ja kuinka sekä asiakas että terapeutti välillä kokevat epävarmuutta toistensa seurassa.

Tähän lomittuu päähenkilön menneisyys, perhe-elämä Kreikasta vuokratussa lomapaikassa ennen avioeroa.

Lähestyminen on terapiakirjallisuutta monella eri tasolla. Päähenkilö saa lopulta jonkinlaisen päätepisteen häntä vuosikausia painaneelle asialle: keskenmenolle.

Lähestymisteemaa ja jopa konkreettista sanaa toistetaan kirjassa melkoisesti. Laiva lähestyy saarta, mies naista, nainen muistoa.

”Lähestyn sinua kirjoittamalla, Mare Merensilmä. Olen varma, että sait alkusi eräänä elokuun tähtisenä yönä matkallamme saareen.”

Välillä tuntuu, että vähempikin alleviivaaminen olisi riittänyt.

Päähenkilön ponnisteluista huolimatta terapia ei lopulta pelasta Ileä, jonka loppu on traaginen.

Kirjan viimeisille sivuille on painettu kaksi runoa. Niiden kirjoittajaksi on merkitty Ile Zorbas Ojanen. Viimeistään tässä vaiheessa lukija alkaa epäillä, että tarina ei ainakaan kaikilta osin ole keksitty.

Onko oikein, että terapeutti julkaisee kuolleen asiakkaansa runot oman kirjansa osana? Ja jos siitä tosiaan on kysymys, niin onko se liikuttavaa? Vaivaannuttavaa? En osaa sanoa.

Kaunokirjallisuutena runot eivät ole kummoisia, mutta ne tuovat romaanin oman tehokkaan todistusvoimansa: tällainen ihminen on ehkä oikeasti elänyt, ja nyt hän on poissa.

Lähestyminen herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Se on toki mille tahansa taideteokselle laskettava ansioksi.