Tieteisromaani Risto Isomäki: Haudattu uhka. Tammi. 436 s.

Vuonna 2027 synkimmät pelot käyvät toteen, kun terroristit iskevät Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Kuolleiden määrä nousee nopeasti satoihin, ja maa keikkuu kaaoksen partaalla.

Mutta vielä pahempaa on luvassa. Seuraavaksi terroristit vannovat tuhoavansa sata suurta eurooppalaista kaupunkia käytetyn ydinpolttoaineen avulla.

Paniikki on käsinkosketeltava, kun rikosetsivä Aishawarya Sadiq ja ylikomisario Juho Pennonen ryhtyvät selvittämään tapausta muun poliisikunnan tuella.

Hätiin hälytetään myös Risto Isomäen aiemmista romaaneista tuttu superagentti Lauri Nurmi.

Jollei terroristeja saada kiinni, puolet Euroopasta on pian pelkkää radioaktiivista erämaata.

Haudattu uhka käynnistyy tehokkaasti, kun kirjailija kuvailee Presidentinlinnaan suunnattua iskua ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan.

Jännitys säilyy tiiviinä niin kauan, kun terroristien todelliset tarkoitusperät pysyvät salassa. Tutkintalinjat leviävät ympäri Suomea, ja johtolankoja metsästetään epätoivon vimmalla.

Hieman väkinäistä on, että käytännössä kaikki järjelliset ideat tutkimusten edistämiseen tulevat Lauri Nurmelta. Siinä missä muut ammattilaiset eksyvät helposti sivupoluille, hän näkee aina asian ytimeen.

Kiinnostus notkahtaa myös turhan pitkäksi venytetyssä jaksossa, jossa Aishawarya ja Lauri taistelevat hengestään jäisen meren armoilla.

Onneksi loppuun on säästetty vauhdikas toimintakohtaus, joka on kuin suuren luokan amerikkalaisesta räiskintäelokuvasta. Järki ei tässä vaiheessa päätä pakota, mutta meno on siitä huolimatta viihdyttävän yli-inhimillistä sankarointia.

Tekstin tuottajana Isomäki on kehittynyt teos teokselta. Niinpä Haudattu uhka on omassa genressään varsin maittava esitys. Romaanin suurin ansio piilee kuitenkin asiasisällössä, jonka kirjailija on ujuttanut trillerijuonen sekaan.

Isomäki on ennenkin pohtinut ydinvoiman vaaroja, ja Haudattu uhka tarttuu teemaan jämäkästi. Kirjan maalailemat uhkakuvat ovat hyytäviä, vaikka hetkittäin kerronta lipsuu jo esitelmöinnin puolelle.

Esiin nousee myös ajankohtainen, pakolaisiin liittyvä keskustelu.

Isomäen kuvaamassa lähitulevaisuudessa tilanne on kärjistynyt entisestään. Kantaväestön rasistinen terrori on autioittanut maaseudun ja saanut osan maahanmuuttajista radikalisoitumaan.

Lisäksi kirjassa valaistaan äärijärjestöjen syntymekanismeja.

Romaanin tarjoilemat selitysmallit ovat toki yksinkertaistettuja, mutta suhteellisen vakuuttavasti perusteltuja.

Ilkeimmin teos ruoskii säteilyturvaeksperttejä ja lyhytnäköisiä poliitikkoja. Yleisen hyvän sijasta heidän ratkaisujaan ohjaa todellisuuden kieltäminen ja oman edun tavoittelu.