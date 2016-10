Emme enää usko pahaan Kirjoittaja: Riku Korhonen Julkaisija: WSOY Laji: romaani Vuosi: 2016 Sivumäärä: 392

Fakta Aiemmat teokset Kahden ja yhden yön tarinoita. Episodiromaani, Sammakko, 2003. Savumerkkejä lähtöä harkitseville. Runokokoelma, Sammakko, 2005. Lääkäriromaani. Romaani, Sammakko, 2008. Hyvästi tytöt. Romaani, Sammakko, 2009. Nuku lähelläni. Romaani. WSOY, 2012.

Romaani Riku Korhonen: Emme enää usko pahaan. WSOY. 392 s.

Riku Korhosen (s. 1972) romaanissa Emme enää usko pahaan on päähenkilöinä kaksi pariskuntaa: Eero ja Aino tyttärineen, Lari ja Eeva. Kirjan ensimmäiset pari sataa sivua kuvataan pariskuntien elämää Turun seudulla, Ispoisten omakotitaloalueella.

Ensimmäinen asia, johon lukijan huomio kiinnittyy, on pariskuntien niin sanotun arjen kuvaus.

Kun suomalaisessa romaanissa puhutaan arjesta, puhutaan tavallisesti vaikeuksista, riidoista, parisuhteiden ongelmista. Toki Korhosen romaanissa niitäkin on. Mutta pääasiassa elämä melkein subtrooppisessa Turun loppukesässä on hyvänsävyistä, luontevaa lasten ja vanhempien yhdessäoloa.

On kahden erilaisen miehen kaveruuden kehitys opiskeluvuosilta keski-ikään, on Eeron ja Ainon aikuinen rakkaus, on tavat ja tavarat induktioliesistä mönkijöihin, loppukesän luonnon pimeä runsaus.

Arki on suurta, suurinta. Idylliin painottuvassa kerronnassa on Terijoen kuumien kesien tunnelmaa.

Työelämään, harrastuksiin, ajan aatteisiin ulottuvaa kuvausta leimaa hämmästyttävä runsaus ja tarkkuus.

Jos Korhosen kirja loppuisi 200 sivun jälkeen kehuisin sitä vuolaasti ja sanoisin osuvaksi 1970-luvulla syntyneen sukupolven kokemusten synteesiksi.

Monista tarkoista arjen analyyseista laajimmaksi kasvaa Larin työpaikan, vakuutusyhtiön näkökulma. Näiden ihmisten elämässä pahuus on minimoitu tilastoin. Vakuutus on aikamme suurin symboli. Siksi voi olla kunnon ihminen, radio soida pyyhkeen päällä, trampoliinissa ja kengurupallolla pomppia.

Mutta romaani ei pääty tähän.

Alusta alkaen kerronnan toinenkin piirre kiinnittää huomiota.

Vaikka päähenkilöt ovat vuorotellen kertojina, heidän yläpuolellaan on joku kohtalonomainen haamukertoja, joka tietää enemmän. Syntyy samanlainen vaikutelma kuin FBI-rikosdokumenttien alkuminuuteilla: loppukesän pakahduttava helle, Turku täynnä omiaan puuhailevia ihmisiä, onnellinen huolettomuus.

Tämä ei siis tule päättymään tähän.

Tietenkään Korhosen kuvaus ei ole vain tarkoituksellisesti jotakin odottavaa idyllin kuvausta. Sen ydin on eräänlainen ajatus elämän rikkauden huomaamattomuudesta: näin elimme, kas, kun emme sitä tulleet ajatelleeksi.

Runsaan romaanin komposition hienouksia ja yksityiskohtia voisi luetella pitkään.

Kahden pariskunnan jäsenillä on kaikilla suhde vaaraan. Värikuulataisteluita järjestävä yrittäjä Eero leikkii vaaralla, estynyt Lari kätkee omat väkivallan täyttämät mielikuvansa. Eevalla on pakoreitti, Italia. Aino on töissä päihdeasuntolassa, huolehtimassa onnellisten yhteiskunnasta pudonneista, vapauden uhreista.

Päihdeasuntolaan liittyy yksi Korhosen romaanin huikeista kuvista. Yövuorossaan Aino näkee asuntolan päällä varjoasuntolan, jossa asuvat kaikki ne, joiden elämää alakerran asukkaat ovat satuttaneet, ”ainakin viisikymmentä kerrosta neuvottomuutta, vihaa, kyllästymistä…”

Sitten alkaa tapahtua, ”valmistautuminen uusiin kyyneliin” alkaa. Kaikki, joka koko ajan on ollut heidän rinnallaan, kohtaa heidät.

Koska romaanin juonesta ei voi kertoa enempää, sanottakoon jotakin sen sävystä. Loppu säilyttää tasonsa, sitä ei tarvitse pelätä.

Loppujen lopuksi Korhonen kirjoittaa uutta mimesistä. Hänellä on kerronnassaan kova veto ja jylhä kierre. Mutta pohjimmiltaan hän tekee samaistuttavan kartan tästä ajasta, ei tehosteromaania.

Lopputuloksena on täydempi lukukokemus kuin pitkään aikaan. Korhonen ei kikkaile, hänen ei tarvitse. Ylpeästi tietoinen tekijä on: niin kuin Raskolnikovia Laria kirjan loppusivuilla lohduttaa Sonja, kukapa muukaan.