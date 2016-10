Romaani Helmi Kekkonen: Vieraat. Siltala. 195 s.

Mitä nainen oikeastaan tahtoo halutessaan lapsen? Siinä kysymys, jonka ympärille Helmi Kekkonen (s. 1982) kerii kolmannen romaaninsa Vieraat.

Tarina alkaa erinomaisesti. Kutsut on klassinen avaus, mutta miten hienosti Kekkosen ironioita ja etäännytyksiä käyttävä kerronta ensimmäisessä luvussa toimiikaan. Kaikki toisiaan kohti haparoivien illallisvieraiden etäisyydet ja läheisyydet näkyvät heti.

Kutsut ovat Senjan ja Laurin, mutta Lauria odotellaan koko yhden illan romaanin ajan takaisin kukkakaupasta.

Tahtomattaan lapsettomaksi jäänyt 33-vuotias Senja on teoksen temaattinen keskus. Hänen ahdistuksensa syvyys ei ole vain keskenmenojen naishistoriaa. Vaikea suhde kutsuille saapuvaan äitiin on merkinnyt Senjan vakavammin.

Lapsen kaipuu on vain yksi nimitys nuoren naisen taudinkuvalle. Paniikkikohtausten tausta on paljon leveämpi.

Ulla-äiti on näyttelijä, sosiaalisesti notkea, viehättävä nainen, jota Senja on aina ihaillut. Hänen kokemuksensa vanhemmuudesta on ollut peittelemättömän kielteinen: ”Mitä kaikkea minä olisin voinut olla, mitä kaikkea olisi voinut tapahtua, jos en olisi tullut äidiksi.”

Moni on kuullut Ullan jälkiviisauden jossakin naistensaunan lauteilla, ja yhtä moni ajatellut samoin, ainakin joskus. Mutta Ulla jaksoi yrittää vain vuoden.

Vieraat selaa moniäänisen avauksen jälkeen näkökulma kerrallaan muiden kutsuttujen taustoja. Romaanin aika laajenee hahmojen kautta kauas kutsujen illasta.

Kekkonen on tutkinut perhesuhteita ja vanhemmuutta jo aiemmassa proosassaan. Nyt hän onnistuu erityisen hyvin katsoessaan tiukasti äitiyden ytimeen: minkä tyhjyyden nainen täyttää lapsihaaveellaan?

Senja on kutsunut illallisille myös naapurinsa Annan, nuoren äidin ja tämän Toivo-vauvan. Tunkeutumalla Annan yksinhuoltajanelämään Senja pääsee Toivon läheisyyteen, hoivaamaan ja hommaamaan vauvankamppeita.

Anna on tietoisesti saanut lapsen yksin, mutta hän ja hänen ratkaisunsa syyt eivät Senjaa kiinnosta pätkääkään. Hän näkee vain kauniin Toivon.

Naisten kohtaamattomuus ja ylipäätään romaanin hahmojen toistensa ohi ajelehtiminen muotoilevat kolean maailman, jossa on tunteita ja elämänhalua mutta jotakin myös pahasti pielessä.

Kekkonen tuo tarinan mustaksi pohjavirraksi lapsuudessaan hylättyjen ja hyväksikäytettyjen ihmisten näkökulmia ja päättää romaanin täydelliseen katastrofiin. Monilapsisen perheen isä ilmoittaa uupuneelle vaimolleen tarvitsevansa omaa tilaa ja ettei yhdessä rakennettu elämä olekaan ihan sitä mitä hän on halunnut.

Vieraat on tyylikkäästi toteutettu romaani kaikkein arvokkaimmiksi kokemistamme tunteista ja mielikuvista ja niiden tuhoutumisesta.