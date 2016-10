Romaani Marko Hautala: Kuiskaava tyttö. Tammi. 255 s.

Kauhun kirjoittajat ovat Suomessa harvassa. Vahvimmin alan valtikassa on kiinni vaasalainen Marko Hautala, joka muistetaan erityisesti Kuokkamummo-kirjastaan. Kuiskaava tyttö on Hautalan seitsemäs romaani.

Psykoterapeutti Anton Rajamaa imeytyy mustan pyörteen vietäväksi, kun hänen kollegansa Unto Mäkilä murhataan. Mäkilä jättää Antonille kansion, jossa hän kertoo erikoisesta epidemiasta. Miehellä on ollut asiakkaita, joita on vaivannut tauotta vasempaan korvaan kuiskiva synkkä ääni. Lopulta yhä aggressiivisemmiksi käyneet potilaat ovat kadonneet.

Rationaalisena ammattilaisena Antonin on vaikea sulattaa Mäkilän houreisia teorioita ilmiön alkuperästä. Hän ei kuitenkaan pysty jättämään tapausta rauhaan, sillä yksi potilaista on hänen Iida-tyttärensä, jota hän ei ole nähnyt 15 vuoteen.

Kun Anton etsii tytärtään, hän uppoaa yhä syvemmälle hyytävien kauhujen ja erikoisten kummitustarinoiden maisemiin. Samalla esiin keriytyy puistattavan traaginen kertomus Vanhasta Vaasasta, Pyhän Marian kirkosta ja 1800-luvun puolivälissä eläneestä nuoresta tytöstä.

Hautala taitaa kurkkua kuristavan jännityksen. Pelkoja lietsova teksti nostattaa painajaisia ja saa lukijan korvat syyhyämään outojen äänten supatuksesta. Tarinaa on pakko ahmia eteenpäin, ettei itsekin putoa epätoivon loputtomaan kaivoon.

Sen lisäksi, että kirjailija soittelee suggestiivisesti lukijan tunteita, hän kutoo kertomukseensa muitakin elementtejä. Toistuvia motiiveja, kuten ikkunoista heijastuvia kasvoja, isä–tytär-suhteita sekä korvalehteä kutittelevia perhosia. Viitteitä vanhoihin urbaanilegendoihin, kultteihin ja jumalhahmoihin.

Aivan loppuun asti Hautalan ote ei kanna. Viimeisen 50 sivun aikana kirjailijan mopo keulii ja tarina hukkaa kosketuksensa reaalimaailmaan. Tunnelma lässähtää, kun tapahtumat eivät solahda uskottavasti osaksi romaanin aiempaa sisältöä.

Marko Hautalalla on selvästi potentiaalia mestarilliseksi kauhukirjailijaksi. Tällä matkalla auttaisi, jos hän pitäisi villeimmät juonenkäänteet aisoissa ja malttaisi keskittyä tarinoidensa päättämiseen.