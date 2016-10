Jännitys Ilkka Remes: Kiirastuli. WSOY. 422 s.

Ainakaan Ilkka Remeksen ystävät eivät pety. Kiirastuli on juuri sitä mitä he toivoivat.

Se jatkaa Jäätyvän helvetin (2015) tarinaa juonivetoisena trillerinä, joka ammentaa fiktiota kansainvälisten konfliktien ja suomalaisen politiikan täysin tunnistettavasta todellisuudesta.

Edellisessä teoksessa Venäjä miehitti Ahvenanmaan ja Hangon, kun Ruotsi haki Naton jäsenyyttä. Jäätynyt konflikti romuttaisi Suomen mahdolliset Nato-hankkeet.

Tuosta kireästä tilanteesta jatkuu peli, jossa päättäväisiä siirtojaan tekee jo Hornasta (2014) tuttu sotilastiedustelun entinen agentti Lari Vuori.

Samalla kun itärajamme ylitse tulvii pakolaisia maapallon toiselta puolelta ja Suomen hallitus pyytää Yhdysvaltoja apuun Venäjän uhkaa vastaan, Kremlin agentit käyttävät suomalaisiakin trolleja ja hyödyllisiä idiootteja EU-vastaisen mielialan lietsontaan ja provokaatioihin Suomessa.

Meno on kylmää, kun venäläiset eivät sääli edes omiaan, ja amerikkalaisillakin on ikäviä yllätyksiä takataskussaan.

Kiirastuli on maskuliiniseen makuun vetoavaa ja vähän yksitahtista viihdettä. Toiminta määrittää henkilöhahmoja, jotka kutistuvat maailmankatsomusten tai ideaalien paperinohuiksi mainostauluiksi.

Kirjoittajana Remes on edelleen totinen ja taipuvainen julistamiseen. Tavallaan se kyllä sopiikin riuskaan genreen, jossa mainiosti pärjääminen ei vaadi suurta kaunokirjallista kunnianhimoa.

Ulko-, sisä- ja geopoliittisen todellisuutemme rinnakkaisversiota rakentavan Kiirastulen suurin ansio on tarkkuus, jolla se on kalibroitu ajan hermolle. Sillä osa-alueella Remes on niin taitava, että lähes kaikki teoksen tapahtumat tuntuvat mahdollisilta.

Tosin juuri päivänpolttavuus voi myös toimia kirjailijan omaan nilkkaan kaartavana ballistisena ohjuksena.

Kiirastulen selvää varhaisen vanhenemisen riskiä nostaa ainakin se, että juonikuvion osana käytetään Suomen nykyisiä poliitikkoja. Jos joku lukee tätä teosta vaikkapa 20 vuoden kuluttua, hän ei osaa välttämättä nykylukijan tavoin täydentää päässään ministerien tai kansanedustajien nimiä heidän poliittisilla meriiteillään tai virheillään.

Kirjan kutkuttava kaikupohja ei siis ole kovin tukeva.

Toinenkin riski liittyy teoksen todellisuuskytkentään.

Ainakin teoriassa voisivat turvallisuusympäristömme rajut muutokset tehdä Remeksen fiktiosta hetkessä aikansa elänyttä ajatusleikkiä. Toivottavasti eivät käytännössä.