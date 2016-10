Romaani Teppo Räisänen: Pikkuisen parempi ihminen. Myllylahti. 399 s.

Vuonna 1968 syntynyt Teppo Räisänen on kokenut käsikirjoittaja ja ohjaaja, mutta Pikkuisen parempi ihminen on hänen ensimmäinen yrityksensä romaanikirjailijana.

Pikkuisen parempi ihminen Kirjoittaja: Teppo Räisänen Julkaisija: Myllylahti Laji: romaani Vuosi: 2016 Sivumäärä: 399

Korsolaisen paikallislehden ilmoitusmyyjänä työskentelevä nelikymppinen Matias Pynnönen tulee puolivahingossa lohkaisseeksi vaimolleen ja pojalleen, että hänellä on yritysidea: maanalainen ekohotelli.

Kun Matias joutuu työttömäksi, hän ryhtyy varakkaan ystävänsä Callen kanssa jalostamaan ideaa todeksi. Ja kas kummaa, hotelli nouseekin. Mutta kuinka monen kompromissin kautta?

Räisäsen romaani on ammattikirjoittajan sujuvaa työtä, mutta sillä on ongelmansa. Pikkuisen paremmassa ihmisessä on sekä koomisen romaanin että satiirin ja perhetarinan aineksia, mutta se ei oikeastaan ole mitään niistä. Tarkempi fokus tuntuu olevan koko ajan hakusessa.

Lisäksi se vaikuttaa usein kuin elokuvan tai tv-sarjan käsikirjoituksesta muokatulta romaanilta, jossa henkilöhahmoja saa seurata pitkään, eikä heihin silti synny oikein lihaa luiden päälle. Tuntuu siltä, että jos hyvät näyttelijät tulkitsisivat henkilöitä mehukkaasti vaikkapa juuri tv-sarjassa, tarina toimisi paljon paremmin.

Jännittävää sinänsä, että romaanin koskettavimmaksi hahmoksi nousee sivuhenkilö, Matiaksen isä Pertti. Tarinan lomaan sijoitetuista Pertin vanhoista kirjeistä milloin presidentti Kekkoselle, milloin vaimolleen tai Kalle Päätalolle muodostuu mainio kuva tietyn ikäpolven suomalaismiehen ajatus- ja asennemaailmasta.

Lopulta Pertin, työläisestä varakkaaksi rakennusliikkeen omistajaksi nousseen yrittäjän, kohtalona on vaipua hitaasti Alzheimerin tautiin.

Päähenkilö Matiaksen tarkoitus kai olisi kerätä lukijalta sympatiapisteet, mutta hän jää mieleen lähinnä kohtalon kuljettamana surkimuksena.

Matiaksen pikkuvanhan Iikka-pojan päiväkirjamerkinnät vaikuttavat turhilta, ellei niillä sitten haluta satirisoida nousevan sukupolven oikeistolaisuutta ja itsekkyyttä. Senkin olisi voinut tehdä terävämmin, kuten kaiken muunkin.

Tällaisenaan Pikkuisen parempi ihminen vain vaeltelee epäselvien teemojen karikossa, paikoin kyllä viihdyttävänä, mutta usein myös lievästi turhauttavana.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan 16. marraskuuta.