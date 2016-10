Uusi kirja paljastaa natsien laajan huumeiden käytön: Hitler oli riippuvainen opioideista, Göring piikitti morfiinia suoraan suoneen

Saksa soti toisessa maailmansodassa huumehuuruisena. Uusi tietokirja kertoo, että aluksi sotilaat tulivat riippuvaisiksi voimakkaista piristeistä, sen jälkeen myös sodan johto.

Salamasodassa Ranskaan 1940 saksalaiset kärkiryhmät panssarivaunuissa popsivat metamfetamiinia (Pervitiniä) kuin karkkia ja etenivät kymmeniä kilometrejä päivässä – parhaimmillaan kolme päivää ja yötä nukkumatta. Natsiarmeijan jalkaväki ei marssinut vatsallaan vaan kiihdytetyllä keskushermostollaan.

Toisen maailmansodan lopun häämöttäessä luhistuivat Adolfin Hitlerin hermot. Henkilääkäri Theo Morellista oli tullut valtakunnan ykköspuoskari piikittäessään ”potilas A:han” erilaisia vitamiinikomboja. Potilas A on Morellin sodanaikaisista muistiinpanoista löytynyt koodinimi, joka viittasi Hitleriin.

Näistä sekoituksista muovautui vuosien varrella mitä ihmeellisimpiä kemikaalicocktaileja alkaen erilaisista steroideista opiodipohjaiseen Eukodaliin, muuntohuumeiden prototyyppiin.

Norman Ohlerin (s. 1970) huolellisesti dokumentoitu tietokirja Hitlerin tabut (Like) muuttaa kokonaiskuvaa toisesta maailmansodasta monella tapaa. Saksalaisten sotilaiden päänsisäisen kemiallisen stimulaation merkitys on ollut suurempi kuin tähän mennessä on ymmärretty.

Ensiksikin kirja purkaa selväsanaisesti myyttiä niin sanotun salamasodan (Blitzkrieg) takana. Huumeiden osuus tähän sodan vaiheeseen oli merkittävä.

Salamasodan perustaktiikka oli kehitetty jo ensimmäisen maailmansodan aikana: nopea puolustuslinjojen läpi suuntautuva hyökkäys raivokkaasti ja yllätyksellisesti eri aselajien yhteistyöllä. Salamasodasta muodostui kuitenkin käsite vasta Saksan menestyksestä toisen maailmansodan alussa, Puolan ja Ranskan valloituksesta.

Hitlerin tabut osoittaa, että tankkien bensiinin sijasta todellinen polttoaine oli voimakas piriste metamfetamiini, jota saksalaisten joukot popsivat pysyäkseen hereillä, hullunrohkeina ja vakaasti keskittyneinä. Vastapuoli lamaantui, kun saksalaiset sotilaat hyökkäsivät kuin robotit, jotka eivät kärsineet vilua, väsymystä tai nälkää.

Tästä natsien vähemmin puhutusta aseesta ei ollut pulaa. Johannisthalin kaupunginosassa Berliinissä Temmler-yhtiön tuotantotiloissa pystyttiin puristamaan metamfetamiinia 833 000 tablettia päivässä. Armeija oli tilannut maa- ja ilmavoimille tuotetta 35 miljoonaa kappaletta.

Toiseksi kirja kuvaa Hitlerin nopean luisumisen raittiista kasvissyöjästä narkomaaniksi, johon piikitettiin eläinperäisiä steroideja ja joka viimeisinä elinvuosinaan oli riippuvainen muun muassa kokaiinista, metamfetamiinista ja opiaateista. Tämä ilmenee tietokirjailijan keräämistä lähteistä.

Kun aineet alkoivat loppua kolmannesta valtakunnasta, Hitlerin henkinen ja fyysinen kunto romahti silmissä.

Tosin tässä vaiheessa hänen lähikaartinsakin toimi enemmän tai vähemmän lääketokkurassa. Esimerkiksi Luftwaffen komentaja Hermann Göring oli ollut jo vuosikymmeniä piikkimorfinisti. Pervitinin liikakäyttöä kolmannessa valtakunnassa valvovan sotilasfysiologisen instituutin johtajan Otto Ranken toimintakyky perustui täysin Pervitiniin.

Puolan ja Ranskan sotaretkien jälkeen Pervitinin haittavaikutukset aisti- ja vainoharhoineen nousivat esille. Mitä kauemmin piristävää metamfetamiinia oli käyttänyt, sitä vähemmän aivot tuottivat luontaista tasapainoa ylläpitäviä dopamiinia ja serotoniinia. Ja sitä kurjemmaksi käyttäjä olonsa tunsi.

Loppusodan aikana armeijan johto koetti suitsia Pervitinin hölläkätistä jakelua, mutta eroon siitä ei päästy. Niin kovaa oli kysyntä sotilaiden keskuudessa. Suomeen tämä säännöstely Saksassa heijastui puolestaan siten, että Suomen armeija sai käyttöönsä suuria eriä Pervitiniä liittolaismaaltaan. Suomen puolustusvoimilla oli elokuussa 1941 varastoituna 850 000 Pervitin-tablettia.

Täysin uutuustuotteena Pervitin ei tullut saksalaisille sodassa, eikä sen laaja käyttö liittynyt vain armeijan toimintaan. Tohtori Fritz Hauschild oli patentoinut uuden synteesimenetelmän metamfetamiinille jo syksyllä 1937.

Metamfetamiinin käyttäjä tuntee olevansa vireä, energinen ja pirteä. Tosin pitkän vaikutusaikansa vuoksi se vastapainoksi rappeuttaa muistia ja tunteita.

Sivuvaikutukset eivät kuitenkaan estäneet Pervitinin kaupallista menestystä. Tuohon aikaan lääkkeiden testaus sivuvaikutusten varalta ei ollut yhtä perusteellista kuin myöhemmin.

Lääkeyhtiö Temmler aloitti vuoden 1938 alussa massiivisen mainoskampanjan, jonka johdosta aineesta tuli todellinen sensaatio. Sitä alkoivat käyttää niin opiskelijat, sairaanhoitajat kuin raskasta työtä tekevät ihmiset – oikeastaan kaikki kansanosat.

Metamfetamiinia sotkettiin jopa makeisiin herkkuihin. ”Hildebrand-konvehdit ilahduttavat aina”, mainostettiin konvehteja, joissa oli vaikuttavaa ainetta lähes viisi kertaa niin paljon kuin yhdessä Pervitin-pillerissä.

Pervitin sopi yleislääkkeeksi itsetuntoa uhoavalle kansalle, joka 1930-luvulla tuntui ratkovan kaikki yhteiskunnalliset ongelmansa järjestelmällisesti. Suurtyöttömyys oli jäänyt taakse, olympialaiset olivat tuoneet Saksalle myönteistä näkyvyyttä ja tulevaisuus näytti saksalaisten enemmistön silmissä ruusuiselta Hitlerin ulkopoliittisten manöövereiden avulla.

Myöhemmin sodan aikana Pervitinin nauttiminen alkoi monilla siviileillä jo aamiaisella, kun sillä terästettiin kahvinkorviketta. Hitlerin viimeisiä kuukausia siivittivät Theo Morellin antamat päivittäiset ruiskeet.

Norman Ohlerin teos on ollut todellinen arkistourakka. Vaikka Hitlerin aikaisesta Saksasta on kirjoitettu tuhansia kirjoja ja tutkimuksia, lääketieteen historiaan paneutuneita teoksia on vähän. Aineistosta ei ole pula, vaan ongelmana on materiaalin järjestämättömyys.

Syynä tähän on epäilemättä se, että välittömästi sodan jälkeen liittoutuneiden tutkijoita kiinnostivat enemmän esimerkiksi Hitlerin hallintoon ja sotasyyllisiin liittyvät asiat.

Ajatus metamfetamiinin keskeisestä roolista natsi-Saksan verenkierrossa on saanut odottaa uusia tutkijapolvia.