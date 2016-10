Esikoisromaani Aino Kivi: Maailman kaunein tyttö. Into. 328 s.

On vuosi 1994 ja kuusihenkinen, täydellinen perhe viettää kesää saaressa. Äiti, isä ja neljä kaunista tytärtä.

Kertoja-Adan siskolla Aliisalla on pitkät sääret, nopeasti ruskettuva iho ja amerikkalaisten näyttelijättärien huulet. Hän on maailman kaunein tyttö. Aliisa ottaa aurinkoa ja suree keväällä kuollutta Kurt Cobainia. Better to burn than fade away.

Ada itse on ruma ja avulias, perheensä itsestäänselvyys, jota äiti ja isä kehuvat nuorempien sisarusten Annin ja Alman hoitamisesta. Ada tappelee Aliisan kanssa, kadehtii tätä, vihaa. Silittää Aliisan uneen, kun tämä pelkää.

Aino Kiven esikoisromaani on kertomus perheestä ja sisaruudesta, nuoruuden epävarmuudesta, viattomuudesta ja siitä eroon pääsemisestä. Kolmelle aikatasolle sijoitettu tarina kerrotaan kolmen sisaruksen suulla.

Tarina on sama, mutta kertomukset eri – kuten perheissä aina.

Vuonna 1985 syntynyt Kivi on teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja draamaopettaja. On siis melkein annettua, että esikoisteos on sujuva, hyvin kirjoitettu, dialogi luonnollista.

Varsinkin ensimmäinen romaanin kolmesta osasta pitää kiinnostuksen yllä: Adan ja Aliisan kipeä ja kaunis sisaruus on kuvattu hienosti, kuten myös ylittämätön kuilu lasten ja aikuisten maailmojen välissä.

Ja: mikä on totta ja mikä vain kiihtyneessä mielikuvituksessa syntynyttä?

Adan kertomusten kanssa lomittain sukelletaan seattlelaisen autotallin yläkertaan, jossa grungeidoli Cobain makaa kuolleena ja puhuu lapsuutensa mielikuvituskaverille Boddahille.

Toisessa osassa siirrytään ajassa eteenpäin, toiseksi nuorimman Annin teinikapinavuosiin villin ja sopeutumattoman Susannan kanssa.

Teemoja tulee lisää: millaista on kasvaa, ei edes perheensä salaisuuksien, vaan kunkin perheenjäsenen oman elämänpolun kanssa? Millainen vastuu perheestä pitää ottaa? Onko sisaren elämä omalla kontolla?

Tai, kuten Susanna-ystävä kysyy: ”Kun perheessä on hullu? -- Tuleeko muistakin hulluja? Käykö niin että muutkin sekoavat?”

Annin yksi lempikirjoista on Monika Fagerholmin Diiva ja tuo vuonna 1998 ilmestynyt, tavanomaisen ilmaisun muotoja taivutellut romaani on Kiven tekstissä toden totta läsnä.

Diivasta lainattu ISOIN kirjaimin kirjoittaminen jatkuu läpi toisen osan mutta tuntuu, ikävä kyllä, enemmän tyhjältä jäljittelyltä kuin uusien merkitysten synnyttämiseltä. Otsakkeet kuten ”WONDER GIRL VOL. 2: IN&OUT OF CONTROL” ja huudahtelut ”Ja Susanna! Mutta Susanna!” jäävät pintaan, eivät muutu syvyydeksi.

Viimeisessä osassa Kivi kuroo tarinaa eheäksi, näyttää koko kuvion. Kertojaksi pääsee nuoreen aikuisuuteen varttunut nuorimmainen, Alma, jonka näkökulma perheeseen on tietenkin taas aivan omansa.

Kun Kivi kolmannessa osassa sirottelee kappaleiden väliin tyhjiksi heitoiksi jääviä musiikkitermejä [sotto voce] [andantino] [con moto] eikä ihan onnistu teinipäiväkirjalainausten kanssa, ei lukija osaa olla täysin tyytyväinen.

Mutta paljon hyvää, sitä Kivellä on. Varmasti myös kirjoitettavaa uusiin romaaneihin. Sitä uskaltaa tämän ensimmäisen perusteella kyllä toivoa.

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan 16.11.