Romaani Joni Pyysalo: Alaska. WSOY. 259 s.

Neljä runokirjaa ja yhden novellikokoelman julkaisseen turkulaisen Joni Pyysalon (s. 1974) esikoisromaanin Alaskan alaotsikko on Rakkaustarina.

Sitä Alaska rujosti on, samalla perhetragedia, tietoyhteiskunnan kritiikki ja tarina syrjäytyneistä, joille Tinderin tapaiset verkkopalvelut korvaavat ihmissuhteita.

Esikoisromaaniin on kohdistunut odotuksia, sillä edellisellä teoksellaan Ja muita novelleja (2011) kirjailija ylsi Runeberg-palkintoehdokkaaksi.

Alaska on pettymys.

Dodo on pahenevan sairautensa hoidon laiminlyönyt kulttuurisuvun vesa, jolle runoilijaisä on antanut sukupuuttoon kuolleen linnun nimen.

Dodo kaipaa naista. Ei seksuaalisuutta, vaan rakkautta. Ristiriitaisena ja kyvyttömänä kommunikoimaan tämä turhautunut älykkö etsii rakkautta deittipalveluista.

Rakkaustarinan Vesta on pornonäyttelijä, joka saa elantonsa miehiltä myymällä itseään nettikameran välityksellä. Suhde isään on täysin katkennut, koska tyttären ammatti on hänelle liikaa.

Vesta etsii vastauksia. Hän kertoo psykiatrilleen, ettei muista niin paljon kuin pitäisi eikä pysty luomaan uskottavaa kokonaiskuvaa elämästään. Jotakin on tapahtunut. Lukija tajuaa nopeasti, että kyse on torjutuista muistoista.

Kun Dodo ja Vesta kohtaavat kirjan elävässä elämässä, Dodo rakastuu ensisilmäyksellä. Pyysalo valmistelee pienin, taitavin sattumuksin ja ennakoinnein Dodon ja Vestan tapaamista.

Kirjan loppuratkaisu voi jopa yllättää. Äkkiä mieleeni nousi epäily. Kuka oikeastaan on syypää Vestan isän kohtaloon? Käyttääkö Pyysalo sittenkin Vestan kohdalla epäluotettavaa kertojaa? Silti vainuni vastaa ei. Selkeitä viitteitä tähän ei löydy tekstistä. Mutta merkitsen tämän lievän mahdollisuuden plussaksi kirjalle.

Henkilöiden karakterisointi on ohutta, ja luonteenpiirteiden kuvaukseen paikoin liittyvä luettelomainen psykiatrinen ja psykologinen oirediagnostiikka vaikuttaa alan kirjallisuudesta poimitulta.

Kerronnassa ärsyttää Pyysalon oppimestarimainen jankkaaminen ja briljeeraus. Koomisia ovat tavat, joilla Vestan ongelmia puretaan.

Näemme luksushuoran rakentamassa nukkekotia ja valokuvaamassa salaa isänsä työhuonetta.

Runoilijan valvontakamera käy taukoamatta. Kieli on tiukassa kontrollissa. Pyysalo näyttää pelkäävän pienintäkin mokaa, ja siksi Alaska kompastuu yliyrittämiseen ja steriiliyteen.

Kirjan rakenne on liian tuunattu. Tarina Alaskan myrskyyn joutuneista ja sieltä jotenkuten selvinneistä yrittää olla paralleeli rakkaustarinalle, mutta se on tarpeeton.

Kerran, kaksi esiintyvät metafiktiiviset sivallukset jäävät tarkoituksettomiksi näppäryyden osoituksiksi:

”En vieläkään pelkää mitä en pelännyt luvussa 31. Kysy, että voin vastata.”

Sen sijaan kymmenet lähdemerkityt kirjallisuussitaatit tuovat kirjaan kaivattua happea.

Kirjan pitäisi edes jollakin tavalla koskettaa lukijaansa. Alaskan ja minun välille ei syntynyt minkäänlaista emotionaalista sidettä.

Se on paha juttu.