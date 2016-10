Guzel Jahinan palkintoja kahminut esikoisromaani on kipeä kertomus inhimillisyyden voimasta

Romaani Guzel Jahina: Suleika avaa silmänsä (Zuleiha otkryvaet glaza). Suom. Kirsti Era. Into. 456 s.

Kun kirjailija Ljudmila Ulitskaja kävi vuosi sitten Helsingin kirjamessuilla, hänellä oli tuomisinaan yksi nimi – kazanilainen debytanttikirjailija Guzel Jahina. Samaa nimeä toisteli kustantaja Irina Prohorova. Vaikuttavat suositukset kuultiin Into-kustantamossa, ja Kirsti Era sai tehdäkseen käännöstyön.

Esikoisromaani Suleika avaa silmänsä toi Jahinan kertaheitolla kazanilaisesta mainosfirmasta moskovalaisen kirjallisuuden eliittiin. Teos on kahminut palkintoja ja se on käännetty useille kielille.

Syystäkin. Suleika avaa silmänsä on täysiverinen historiallinen romaani, joka koettelee lukijaansa ensi sivuilta lähtien. Kirja kasvaa älyllisesti tinkimättömän ja kulttuurisesti tiedostavan inhimillisyyden manifestiksi.

Elokuva-alaa opiskellut Jahina kirjoitti tarinansa ensin kurssityönä täysimittaiseksi käsikirjoitukseksi, josta muokkasi sitten romaanin. Kokonaisuus on siksi huolella suunniteltu, ja erityisesti romaanin ensimmäinen osa on vahvan elokuvallinen. Julma kuvaus päähenkilön lähtökohdista 1930-luvun alussa on helppo kuvitella valkokankaalle, ja pääosaan voisi valita tataarinäyttelijä Tšulpan Hamatovan.

Romaanin nimihenkilö Suleika on kolme vastasyntynyttä tytärtään haudannut pieni vihreäsilmäinen tataarinainen, hiljaiseksi vaiennettu. Hän elää kotiorjana äreän vähäpuheisen talonpoikaismiehen sekä tämän pahoja ennustuksia latelevan kuurosokean äidin eli Käärmenoidan väkivaltaisessa ikeessä. Syvästi katkeroitunut anoppi jaksaa kiusata miniäänsä kuoltuaankin.

Valoa ei pirtissä ole. Suleikan ainoita ilonlähteitä ovat salaiset leivänmurut, äidiltä perityt tarinat ja luontouskon rippeet.

Bolševikit tulevat kylään viemään viljan ja karjan. Varhaisen stalinismin ja pakkokollektivisoinnin oireena Suleika joutuu kulakiksi tuomittuna pakkosiirtoon Siperiaan. Hän siis vapautuu kotiorjuudesta, mutta päätyy vankileirille.

Matkasta vankeuteen kertoo romaanin toinen osa. Se on tarkkaan suunnitellun teoksen siksi hatarin jakso, että Jahinan tavassa kytkeä romaanin tapahtumat poliittiseen historiaan on lievää pakonomaisuutta.

Kazanin yliopiston lääketieteen professori Volf Leibe (pitäisi varmaan olla Wolf Leube) on hienosti rakennettu henkilö. Hänen mielenterveytensä horjumisen kirjailija kuvaa oivallisesti päätä ympäröiväksi kananmunankuoreksi, joka antaa keltuaisineen suojan ympäröivästä todellisuudesta mutta samalla estää näkemästä mitään kyllin selvästi.

Matkalla näännytetyt vangit päätyvät rakentamaan itse oman vankileirinsä Angara-joen rannalle. Se saa heidät tuntemaan jopa paikallisylpeyttä.

Vankileirissä nousevat esiin poliittisina vankeina tuomitut leningradilaiset älyköt, Pariisiaan kaipaavat modernistit sekä Repin-instituutissa kouliintunut taiteilija Ikonnikov. Hänen ansioluettelonsa huippua ovat Stalin-rintakuvat, joita on kaksi tusinaa.

Rakkaus taiteeseen ja kulttuuriin, traditioon ja tieteeseen korostuu syyttöminä vangittujen ihmisten vankileirielämässä. Heidän inhimillisyytensä ja keskinäinen kunnioituksensa on hiljainen vastapaino bolševikkien kasvavalle karkeudelle. Sivistynyt seura saa jopa komendantti Ignatovin kaivamaan itsestään omantunnon.

Ikonnikov maalaa vuoden päivät kerhohuoneen kattoon sosialistisen realismin tapahtumaikonia, jossa leirin sankarilliset hahmot kurottavat kohti toisiaan. Viimeisenä yönä hän lisää näiden keskelle pakollisen punalipun pitääkseen juopot bolševikit tyytyväisinä.

Kirjailija Jahina tuntee hyvin monikulttuurisen ja monikielisen Venäjänsä ja tataarinaisen elämän realiteetit oman mummonsa tarinan kautta. Mummo oli Siperiaan-karkotettuja, ja romaani sisältää myös tositapahtumiin perustuvia kohtauksia, kuten satojen vankien hukkumiskuoleman Jenisei-joella.

Venäjällä Suleika avaa silmänsä on jo nimensäkin tähden luettu jostain maskuliinisen neuvostoproosan kylkiluusta kasvaneeksi kertomukseksi itäisen naisen emansipaatiosta, siis siitä kuinka Suleika vapautuu kotidespooteistaan ja uskonnosta.

Mutta kyllä Jahinan romaani pirstoo mokomat kylkiluut päreiksi ja elää ihan omista aineksistaan, joita Šolohov tai Aitmatov jääkööt kadehtimaan.

