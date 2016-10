Ruotsalaiskirjailijan Mary-teos on piinaava ja tehokas puheenvuoro vapauden puolesta

Romaani Aris Fioretos: Mary. Suom. Liisa Ryömä. Teos. 337 s.

Miten kirjoittaa pitkästä vankilakokemuksesta niin, ettei kirjasta saa suljetun paikan kammoa? Ruotsalaisen Aris Fioretosin ratkaisu on kirjoittaa hienosti, aistillisesti ja avarasti.

Ei siis ihme, että Fioretosin Mary sai tänä vuonna Ruotsin radion romaanipalkinnon.

Mary kertoo nuoresta opiskelijanaisesta, joka vangitaan ja jota kidutetaan sotilasdiktatuurin aikana 1970-luvulla.

Takakansi kertoo tapahtumien sijoittuvat Kreikkaan, mutta Fioretos ei mainitse yhtään paikannimeä. Hän tahtoo ilmiselvästi kirjoittaa yleispätevän tarinan, tehdäänhän samoja julmuuksia yhä edelleen liian monessa maailman kolkassa.

Nainen saa nimensä Mary poikaystävältään, joka toimii aktiivisesti sotilashallintoa vastustavassa opiskelijaliikkeessä.

Muistumat elämästä ennen vankilaa ovatkin toinen henkireikä, jonka Fioretosin intensiivinen kerronta lukijalle tarjoaa. Samoin veli, joka pakenee perheen ja maan ongelmia, ehkä aina Alaskaan asti.

Vankilassa Mary päättää olla kuin leppäkerttu, jolla on pehmeä sisus mutta luja kuori. Siten voi kestää kaikki kidutukset, kuulustelut ja nöyryytykset.

Ja Mary kestää. Hän ei anna ketään ilmi, ei kerro edes nimeään, vaikka hänelle vakuutetaan, että parin nimen avulla voisi päästä vapauteen. Vapauden sijaan hänet viedään karuakin karummalle vankisaarelle muiden naisvankien ja viisivuotiaan pojan kanssa.

Yksi Maryn itsestään käyttämistä kuvista on granaattiomena: sillä ei ole yhtä ydintä. Ehkä se on kuva siitä, että hän ei käperry itseensä, vaan havainnoi jatkuvasti ulkomaailmaa ja luo siitä loputtoman tapahtumien ja vertausten ketjun. Sisällään hän kantaa uutta siementä.

Granaattiomena tuntuu myös viittaukselta Fioretosin akateemiseen uraan. Hän on tutkinut muun muassa dekonstruktiota, jossa ei tunnusteta yhtä yhtenäistä subjektia. Mary jääkin osittain mysteeriksi, kuin yli-ihmiseksi, joka ei käytä hyväkseen edes isänsä sotilasasemaa.

Fioretos on kuitenkin kirjoittanut kolme melko vakaasti etenevää romaania, joissa on tuntevia, samastuttavia päähenkilöitä, eräänlaisen Kreikka-trilogian, josta Mary on ainoana suomennettu.

Fioretosin äiti on itävaltalainen, joten hänellä on jo kotiolojen pohjalta useampi kieli hallussaan; ei siis ihme, että hän on myös Saksassa kysytty nimi kulttuurieroja koskevissa keskusteluissa.

Mary on tiivis, piinaava, tehokas puheenvuoro mielipiteen- ja muun vapauden puolesta. Se luotaa vankilan lisäksi myös perhettä, jossa kommunikaatio ei toimi, kun sotilasisä puuhaa omiaan ja äiti vaikenee.

Ehkä Fioretos olisi voinut laajentaa romaania lisääkin yhteiskunnan sujuntaan ja jättää väliin muutaman yksityiskohdan vankilaelämästä, niin vaikuttavasti kuin hän ne kuvaakin.

Aris Fioretos la 29.10. klo 15.30 Kullervo-lavalla.