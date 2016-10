Esikoiskirja Riko Rujo: Lacrimosa. Minerva. 318 s.

Vankilassa taposta istuneen Riku Rujon esikoisromaani Lacrimosa ei ole varovainen sormiharjoitelma. Siinä eletään kovaa ja täysillä. Petollista vapautta etsitään talla pohjassa ja keulavisiiri auki.

Kuumeinen kaipaus on ymmärrettävää, koska romaanin päähenkilöllä on kakkua vielä jäljellä. Hänet on siirretty avovankilaan lusimaan tuomionsa häntiä, mutta hän saa opiskella päivisin vankilan ulkopuolella Jämsän ammattioppilaitoksessa puutarha-alaa. Hän on kahden todellisuuden puristuksissa.

Vankitovereidensa taiteilijaksi tituleeraama päähenkilö rakastuu intohimoisesti Tiinaan, joka taas himoitsee vaarallista linnakundia vähintäänkin yhtä suurella liekillä. Ristiriita syntyy siitä, että jokainen tunti avovankilassa alkaa tuntua kidutukselta. Ihon ja seksin nälkä ei lähde kuin syömällä. Paastolle pakottaminen on kiusaamista.

Onko päähenkilö pelaamassa tuhon ja täyttymyksen venäläistä rulettia? kysyy Riku Rujon nimimerkillä kirjoittava kirjailija Lacrimosassa. Onko päätepysäkillä tarjolla muuta kuin alaston lounas?

Ajatuksella rakennettu Lacrimosa on näennäisen ronskista kerronnasta huolimatta melko tavallinen rakkausromaani, perinteinen kolmiodraama. Sen miljöönä on maailma, jossa päänsisäisiä liikahduksia katsotaan huumeiden lasittaman linssin lävitse. Siksi myös ulkopuolinen maailma näyttäytyy kemiallisissa lainahepenissä.

Itse intohimodraama jää vain kovin ulkokohtaiseksi ja osin seksistiseksi.

