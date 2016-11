Pamfletti Hannah Arendt: Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil). Suom. Antero Holmila ja Jouni Tilli. Docendo. 381. s

Israelissa oli 23. toukokuuta 1960 ilon päivä.

Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä. Kirjoittaja: Hannah Arendt Julkaisija: Docendo Laji: pamfletti Alkuperäinen nimi: Eichmann in Jerusalem. A Report of the Banality of Evil. Vuosi: 2016 Suomentaja: Jouni Tilli, Antero Holmila Sivumäärä: 381

Pääministeri David Ben Gurion ilmoitti maan parlamentille Knessetille, että salainen palvelu oli ottanut kiinni Adolf Eichmannin ja tuonut hänet Israeliin.

Vihdoin oli mahdollista saada tämä pahamaineinen natsirikollinen vastaamaan osallisuudestaan kuuden miljoonan ihmisen murhaan.

Neljä ja puoli kuukautta kestänyt, televisioitu oikeudenkäynti alkoi 2. huhtikuuta 1961. Sitä seurattiin ympäri maailmaa jo siksi, että se osoitti natsiajan pesänselvityksen olevan yhä kesken. Lisämausteen juttuun toi se, että nimeä Ricardo Klement käyttänyt Eichmann oli siepattu Argentiinasta vastoin kansainvälistä lakia.

Israelille oikeudenkäynti oli tärkeä. Juutalainen kansa saisi jakaa oikeutta sitä vastaan tehdyistä rikoksista ensimmäisen kerran sitten vuoden 70, jolloin roomalaiset tuhosivat Jerusalemin. Ei ole ihme, että Eichmann (1906–62) hirtettiin.

Saksanjuutalainen politiikan teoreetikko Hannah Arendt (1906–75) kirjoitti oikeudenkäynnistä The New Yorker -lehdelle viisiosaisen reportaasin. Hän oli asettunut Yhdysvaltoihin ja saanut jo mainetta teoksellaan Totalitarismin synty (1951), joka tutki natsismin olemusta.

Kun hänen Eichmann-tekstinsä laajennettiin kirjaksi 1963, se nostatti ison kohun, joka tosin perustui ainakin osin väärinymmärrykseen. Arendtia syytettiin muun muassa uhrien näkökulman unohtamisesta ja siitä, että hän nosti esille natsien ghettoihin perustamien juutalaisneuvostojen roolin holokaustin helpottamisessa.

Arendt oli kuitenkin käsitellyt vain asioita, jotka liittyivät juuri Eichmannin tapaukseen. Sen hän teki parhaimmillaan hyvällä journalistisella otteella.

Nyt suomennettu Eichmann Jerusalemissa perustuu teoksen laajennettuun versioon vuodelta 1965.

Docendolle iso kiitos klassikon kaivamisesta esiin.

Runsaudensarvimainen teos kirkastaa holokaustin taustamekanismit tavalla, joka repäisee lukijan silmät auki.

Arendt tarjoaa myös kuvauksen yksilöstä halukkaana toimijana totalitaarisessa systeemissä, joka omistautui tuhon kylvämiselle. Jos lähes absurdiin kuvaukseen mahtuisi jotenkin edes ripaus mustaa huumoria, sitä voisi luulla Franz Kafkan keksimäksi.

Kun natsirikollisten jäljittäjä Simon Wiesenthal näki Adolf Eichmannin vihdoin istuvan oikeussalin lasikopissa, hän kirjasi mietteensä teokseensa Tappajat joukossamme (1967):

”Hänessä ei ollut mitään demonista; hän vaikutti kirjanpitäjältä, joka ei uskalla pyytää palkankorotusta.”

Syytetyn haamumaisuus pisti Arendtin silmään, kun hän pohti oikeusistunnon näytelmällisiä piirteitä. Hän ei toki väittänyt seuraavansa näytösoikeudenkäyntiä, mutta kirjansa lopussa hän purkaa pitkään istunnon hankalia erityispiirteitä moraaliselta ja oikeusfilosofiselta kannalta.

Mainittakoon niistä pari.

Puolustus ei saanut kutsua todistajia. Oikeudella oli myös vaikeuksia määritellä ”rikoksia ihmisyyttä vastaan”, joihin Eichmannin katsottiin muiden asioiden ohella syyllistyneen.

Wiesenthal muotoili asian viileästi: ”Hän oli kuollut sillä hetkellä, kun hän astui oikeussaliin.”

Vaikka syyttäjä maalasi Eichmannista kuvaa lähes holokaustin alkuunpanijana, sitä SS:n everstiluutnantiksi jämähtänyt byrokraatti ei sentään ollut. Valtakunnan pääturvallisuusvirastossa RSHA:ssa hänellä ei ollut edes omaa osastoa. Hänen johtamansa toimisto IV B-4 hoiti juutalaisasioita osastolla IV eli Gestapossa.

Ennen sotaa Eichmann oli organisoinut pakkomuuttoja ja omaisuustakavarikkoja, kun natsi-Saksasta haluttiin tehdä judenfrei eli juutalaisista vapaa.

Natsisysteemissä hän oli siis jo asiantuntija, kun sodan aikana päätettiin joukkomurhista. Hän järjesteli vallatuilta ja liittolaisten alueilta kuljetuksia keskitys- ja tuhoamisleireille.

Tunnollisena byrokraattina hän valitti oikeudellekin ”puuduttavien, ikuisten ja loputtomien neuvotteluiden” haitanneen hänen työtään. Sillä hän tarkoitti RSHA:n, SS:n ja poliisin ylimmän johdon ja muidenkin viranomaisten vääntöä, kun eri tahot halusivat osallistua juutalaisten ja muiden ei-toivottujen ihmisten murhiin.

Latteuksilla, virkakielellä ja kömpelöillä kielikuvilla oikeudessa puhunut Eichmann oli innolla pitänyt tuhokoneistoa liikkeessä, ja Arendt etsii hänen persoonaansa selittäviä näkökulmia.

Teoksen teksti on usein hyvin monikerroksista, kun Arendt yhdistelee Eichmannin lausumia erilaisiin todisteisiin ja johtolankoihin, joiden arvoa hänen myös täytyy puntaroida.

Teos näyttää Eichmannin kouluesimerkkinä yksilöstä, joka yrittää hävittää omaa vastuutaan saamiensa käskyjen toteuttamisen taakse.

Hän väitti, että esimiehet käyttivät hyväksi hänen tottelevaisuuttaan. Hän myös esitti hyveenään sen, miten hän oli totellut Adolf Hitlerin käskyä juutalaisten tuhoamisesta loppuun asti, vaikka hänen esimiehensä – kuten SS-johtaja Heinrich Himmler – tinkivät siitä sodan lopulla luullessaan saavansa niin valtteja neuvotteluihin liittoutuneiden kanssa.

Joskus on väitetty, että kun Hannah Arendt kirjoitti Adolf Eichmannin kohdalla pahuuden arkipäiväisyydestä, hän olisi samalla arvottanut juutalaisten tuhoamisen arkipäiväiseksi.

Hän viittasi sillä tietenkin joukkotuhokoneiston olemukseen. Koneisto toimi hyvin sovittaessaan yhteen niinkin arkisia asioita kuin tuhoamisleireille kulkevien junien määriä ja aikatauluja.

Tätä ja muita teoksessa olennaisia asioita selventää poliittisen ajattelun tutkija ja Arendt-tuntija Tuija Parvikko erinomaisessa esipuheessaan.