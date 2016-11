Muistelma Juha Vakkuri: Olkilinna. Elämää kolmella mantereella. Like. 600 s.

Suomessa saa joitakuita täysin syin nimittää kosmopoliiteiksi, sillä niin vaivatta – kuin kotiinsa – he ovat aina solahtaneet maailman eri kolkille.

Olkilinna. Elämää kolmella mantereella. Kirjoittaja: Juha Vakkuri Julkaisija: Like Laji: muistelmat Vuosi: 2016 Sivumäärä: 600

Suurista ikäluokista yksi tällainen ihminen on Juha Vakkuri (s. 1946), kirjailija, tv- ja lehtimies, YK:n virkamies ja kehitysmaa-aktivisti.

Olkilinna-teoksessaan Vakkuri silmäilee elämänvaiheitaan – ei tosin yksinomaan ulkomailla, vaan myös lapsuuttaan ja nuoruuttaan, Riihimäkeä, Hyvinkäätä ja Helsinkiä. Ote on eloisasti kupliva, perusteellinen; paljon on tapahtumista.

Organisatoriset huippukyvyt orastivat varhain. Kun nuorukainen aloitti 1962 Hyvinkään yhteiskoulussa Toukon – piruuttaan: ”Suomen konservatiivisimman teinilehden” –, hän sai haalituksi palstoille hämmästyttävän kovatasoisia tekstejä.

Ei ole jokapäiväistä, että joku 15–16-vuotiaana kokoaa perifeeriseen koululehteen tällaista avustajakaartia: Väinö Kirstinä, Kari Uusitalo, Pertti Nieminen, Terho Sakki, Heikki Koski …

Luontaisista suostuttelutaidoista on ollut apua, ja kohteet varmaan arvostivatkin ennakkoluulotonta kysyjää.

Vakkuria leimaa rauhattomuus, etsintä ja sitkeys. Työpaikat ovat vaihtuneet, myös kiinnostukset, mutta se kielii vahvemmin hänen monialaisuudestaan kuin heikosta keskittymiskyvystä. Hän pohtii yhtä pätevästi kehitysmaapulmia kuin Kádárin ajan Unkaria.

Ajastaan MTV:llä hänellä on herkullisia muistumia, etenkin yhtiöpatruuna Pentti Hanskista, joka luotsasi taloa karjalaisen isäntämiehen ottein. Hanskin kanssa käyty keskustelu MTV:n epäillyistä mustista listoista kuvaa osuvasti, miten Vakkuri taisi junailun niin erisorttisten ihmisten kanssa.

Yllätyksellisiä jaksoja oli MTV:n yhteistyössä Lennart Meren kanssa. Kun Meri jo ankeimmalla neuvostoajalla aktivoi vauhdilla kontaktejaan länteen, Vakkurikin toimi kuriirina, ja 1979 hän salakuljetti tämän luovuttamia kymmeniä filmirullia Tallinnasta Helsinkiin. Vuosien saatossa heidän ystävyytensä syveni.

Meren pyrintöjä kannustettiin pienin suomalaisapurahoin, mutta poliittista julkitukea hänelle ei tarjottu vielä pitkään aikaan.

Vakkurin toinen kotimaa on Afrikka. Vaikka hän väliin työskenteli YK:ssa New Yorkissa, hän on yltänyt kovimpiin kansainvälisiin kulttuuritekoihinsa juuri mustassa maanosassa.

Mainio absurdi esimerkki on tapa, miten Juha Vakkuri löysi ihanteellisen paikan, ideoi ja pystytti lähestulkoon tyhjästä suomalais-afrikkalaisen kulttuurikeskuksen, Villa Karon, länsiafrikkalaiseen Beniniin.

Vuosikaudet hän kamppaili hitautta ja korruptiota vastaan ja junnasi pitkien etäisyyksien ja suomalaisten rahoittajien kanssa, toisinaan toivottoman tuntuisesti alakynnessäkin. Mutta voitti: Villa Karo valmistui ja täyttää yhä tehtäväänsä.

Onnistuminen edellytti rutosti kärsivällisyyttä, notkeansitkeää neuvottelutaitoa, yhteistyökykyä.

Häneltä tuntuu niitä löytyvän pohjattomasti.

Työnpaljoutensakin alla Vakkuri on elänyt ja hengittänyt.

Hän paljastaa perheensä ilot ja surut liikuttavasti ja avoimesti, ja kertaa kauniisti ja tarkoin myös elämänsä kallisarvoisimmat amorilliset afäärit.

Last but not least: hän on yli 40 vuodessa luonut kattavan kirjallisen tuotannon, jonka yli 40 teosta ulottuvat romaaneista henkilökuviin, reportaaseista näytelmiin.

Nämä päätyönsä hän on tehnyt ikään kuin sivutöidensä taukopaikoissa.

Olkilinna sulattaa saumatta yhteen julkisen ja yksityisen minän – tuloksena täysipainoinen omaelämäkerta.

On ihme taikuri, tämä Juha Vakkuri.