Klassinen Radion Sinfoniaorkesterin konsertti Musiikkitalossa, joht. Hannu Lintu, Helena Juntunen, sopraano, Topi Lehtipuu, tenori, Neal Davies, baritoni, Musiikkitalon kuoro, valm. Tapani Länsiö.

Perjantai oli suurten tapahtumien ilta Helsingissä. Stadin derby Sonera Stadiumilla, kaikki viisi Beethovenin sellosonaattia Marko Ylösen ja Martti Raution esittäminä Kallion kirkossa ja Joseph Haydnin Vuodenajat RSO:n konsertissa Musiikkitalossa. Kaikki olisivat tietysti ansainneet täydet katsomot, mutta tällä kertaa vain Musiikkitalo oli myyty loppuun.

Vuodenajat oli suosittu jo syntyessään. Haydnin vanhoilla päivillään säveltämä yli kaksituntinen oratorio orkesterille, kuorolle ja kolmelle solistille valmistui muutamaa vuotta myöhemmin kuin suurmenestyksen saavuttanut oratorio Luominen, joten odotukset olivat korkealla.

Ja olihan vastaanotto innostunut. Allgemeine musikalische Zeitung kirjoitti kantaesityksen jälkeen 2. toukokuuta 1801, että teoksen jokainen sana tämän musiikillisen Prometheuksen käsissä on täynnä elämää ja havainnointia.

Säveltäjä itse oli sitä mieltä, että kyseessä oli huonompi teos kuin Luominen. Kai nyt, kun Luomisessa lauloivat enkelit ja Vuodenajoissa talonpojat.

Talonpojilla on kuitenkin paljon sanottavaa – ainakin musiikillisesti. Libretto, joka perustuu James Thomsonin neljän runon sarjaan, on ennemmin kokoelma tuokiokuvia vuodenaikojen kiertokulusta ja ihmisen osasta siinä kuin suurta draamaa. Gottfried van Swieten on muokannut Thomsonin alkuperäistekstiä niin paljon, että yhteys jää lähinnä viitteelliseksi.

Toki ne perinteisetkin teemat löytyvät: Jumala, rakkaus – ja kuolema. Haydn sävelsi teostaan tietäen, että elämä päättyy kohta. Kun Thomsonin runosarja alkaa talvesta ja päättyy syksyyn, Haydnin Vuodenajat alkaa keväästä ja päättyy talveen.

Teos sopii tarkasti soittavalle RSO:lle hyvin. Juoksutukset ja helposti puuroutuvat rytmit nakutettiin selkeästi ja puhtaasti. Teoksen lukuisat ulkomusiikilliset viitteet muuttuivat Hannu Linnun johdolla eläviksi. Pidin myös Jukka Rautasalon ja Jouko Laivuoren vähäeleisen tyylikkäästä soitosta Vuodenaikojen monissa resitatiiviosuuksissa.

Musiikkitalon kuoro esiintyi vaativassa teoksessa pääasiallisesti mallikkaasti. Satunnaiset rytmiset epätarkkuudet korjattiin nopeasti.

Teoksen soolo-osuudet lauloivat sopraano Helena Juntunen (Hanne), tenori Topi Lehtipuu (Lukas) ja baritoni Neal Davies (Simon). Kaikilla oli hienot hetkensä, mutta perjantai-ilta oli Helena Juntusen. Hän lauloi alusta loppuun upeasti fraseeraten, sävykkäästi ja eri tunnelmat tavoittaen. Ääni kantoi yli massiivistenkin orkesteriosuuksien.

Juntusen esiintymisessä oli myös sopivasti leikkimielisyyttä. Sitä olisi kokonaisuuteen kaivannut paikoitellen lisääkin, sillä Haydn jos kuka sallii musiikillisen vitsienkerronnan. Vaikka Vuodenajoissa ajan rajallisuus on läsnä, se ei estä nauramasta aina välillä – myös itselleen. Sanoihan esimerkiksi Michelangelon ja Goethen nerouteen rinnastettu Haydn vähän ennen kuolemaansa, että sopiva muistokirjoitus hänelle olisi ”vixi, scripsi, dixi”.

Elin, kirjoitin, puhuin. Siinä se.