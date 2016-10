RSO:n konsertissa musiikki kiemurteli, sädehti ja huokaili kuin lohikäärme

Klassinen. Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 6.10.2016. Kapellimestarina Hannu Lintu. Pekka Kuusisto, viulu. – Haapanen, Hillborg, Beethoven.

Se kiemurtelee, sädehtii ja huokailee söpönä. Se törmää taistelutantereelle niin että humahtaa. Se on jokin lohikäärmeen tapainen eläin, muodonmuutokseen nopeasti kykenevä ja se asuu Perttu Haapasen Compulsion Island -sävellyksessä.

Nimi: RSO Laji: Klassinen Säveltäjä: Perttu Haapanen, Anders Hillborg, Beethoven Esittäjä: RSO Paikka: Musiikkitalo

On kiitettävä säveltäjän tunnustusta animen innoittavasta vaikutuksesta teokseensa.

Se antaa yhden avaimen kuulla ja nähdä teos japanilaisena piirroselokuvana kaikkine sen ylilyönteineen.

Haapasen orkestraatio on häikäisevää. Jokainen puhina, kilahdus ja rymäytys ovat yhtä tiivistä olemusta, alusta korkeuksiin häipyvään loppuun asti.

Radion sinfoniaorkesteri on esittänyt tilausteostaan aiemminkin, ja myös se kuuluu: teos on ehyt.

Anders Hillborgin viulukonsertto nro 1 (1992) on erinomainen ohjelmistollinen jatko. Orkesteri tulee jatkuvasti viulistin haastamaksi toistaessaan tämän teemoja, mutta myös solisti joutuu nöyrtymään omien piirtojensa toistelijaksi isomman edessä.

Orkesteriharmonia rikkoutuu sopivalla särmällä, tahtikin hidastuu ja venyy kiihtyäkseen jälleen. Viulisti juoksee teemallaan tai hakeutuu sfääreihin ja vie sinne samalla kuulijatkin.

Kun solistina on Pekka Kuusisto, on ylisanoja vaikea välttää. Erityisillä on oma äänensä ja suvereniteettinsa, muiden nautinnoksi.

Kuusisto tarjosi ylimääräisenä esityksenä tuttua ”klassinen ei tarkoita pönötystä” -yleisökasvatustaan. Soila Sariola lauloi Kuusiston säestyksellä Eva Dahlgrenin Kväll-fiilistelyn.

Orkesteri tarjosi myös tutumpia maisemia Ludwig van Beethovenin Pastoraalisinfonialla, nro 6. Kapellimestari Hannu Linnun näkemys oli hurmaava; tehdään se mitä siihen on oikeasti kirjoitettu. Kun joukkueella on kivaa, se pelaa samaa peliä täydellisessä yhteisymmärryksessä, rennon kivalla fiiliksellä. Se välittyy.